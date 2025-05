Emcesa renueva su acuerdo con el Banco de Alimentos de Toledo para ayudar a más familias

La compañía afianza su colaboración entregando mensualmente raciones de platos preparados elaborados con productos cárnicos. En total, se entregaron 1.539 kilogramos en 2024. Iniciativa incluida en el Plan Director de Negocio Responsable de la empresa, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas Emcesa, empresa toledana especializada en la elaboración de productos cárnicos frescos y elaborados, y de platos preparados, ha renovado su valiosa colaboración con el Banco de Alimentos de Toledo (BAT), una acción que reafirma su firme compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su responsabilidad social y medioambiental.

Este acuerdo con el BAT no solo tiene un impacto directo y cercano en la lucha contra el hambre y la pobreza, sino que también refleja el enfoque integrador de la empresa para contribuir al bienestar social y a un futuro más sostenible.

En el marco de esta alianza solidaria, Emcesa donó un total de 1.539 kilogramos durante 2024 al Banco de Alimentos de Toledo. Cifra que representa mucho más que su mera cantidad. Supone miles de oportunidades para que personas en situación de vulnerabilidad social y económica accedan a comidas nutritivas y equilibradas, elaboradas con productos de alta calidad. Así, la compañía convierte también su capacidad productiva en una herramienta de apoyo social tangible, con impacto real en la vida de cientos de familias toledanas.

Cada mes, estas donaciones permiten combatir, por un lado, el desperdicio alimentario y, por otro, garantizar que estos productos lleguen a quienes más lo necesitan.

Esta iniciativa se alinea directamente, directamente con el ODS 2: Hambre Cero, que busca erradicar el hambre y garantizar el acceso universal a alimentos seguros, nutritivos y suficientes durante todo el año.

Al mismo tiempo, esta colaboración entre Emcesa y el BAT refuerza el ODS 1: Fin de la Pobreza, pues contribuye a aliviar las dificultades económicas de muchas familias en situación de vulnerabilidad. Por tanto, gracias a la entrega regular de alimentos de calidad sin coste alguno, Emcesa ayuda a cubrir una necesidad básica para quienes no pueden acceder habitualmente a este tipo de productos.

Cada donación representa mucho más que una comida: es un gesto específico orientado hacia una sociedad más equitativa, donde la pobreza y la desigualdad tengan cada vez menos espacio.

La labor de Emcesa, no obstante, no se limita a la donación de alimentos. A través de este tipo de iniciativas, la compañía pone también en práctica el ODS 17: Alianzas para los Objetivos, demostrando que la colaboración entre empresas, instituciones y organizaciones no solo es necesaria, sino que puede generar un cambio real.

En este caso, la alianza con el Banco de Alimentos de Toledo crea un círculo virtuoso de apoyo mutuo en beneficio de todos: de la empresa como donantes y de quienes reciben la ayuda y a la sociedad en su conjunto.

Además, su colaboración con la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE) refuerza el compromiso de la empresa con la inclusión social y el bienestar de colectivos que demandan necesidades alimenticias específicas.

El renovado compromiso de Emcesa con el BAT también pone de manifiesto el interés de la empresa por crear un impacto positivo más allá de su actividad económica.

La compañía sigue apostando por un modelo de negocio que no solo se enfoque en el crecimiento económico, sino también en el bienestar social y la sostenibilidad. En Emcesa están convencidos de que la acción empresarial responsable puede y debe ser una fuerza de cambio tendente a mejorar la calidad de vida de las personas y a proteger el medioambiente.

Este compromiso de Emcesa con la comunidad de la provincia de Toledo y con los ODS es un reflejo de su responsabilidad social corporativa, al trabajar cada día para garantizar productos de calidad, impulsar un cambio positivo en la sociedad y ayudar a quienes más lo necesitan. Con cada acción, la compañía sigue dando pasos firmes hacia un futuro más justo, inclusivo y sostenible.