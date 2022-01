¿Qué productos ayudan a mantener limpia y climatizada la piscina del hogar? Es importante su buen mantenimiento para que su uso resulte más higiénico y agradable a la familia Redacción

lunes, 10 de enero de 2022, 12:19 h (CET) Cuando se tiene una piscina en casa, es importante mantenerla siempre limpia y climatizada para que su uso resulte más higiénico y agradable a la familia. Para conseguirlo, existen varios productos imprescindibles que se pueden comprar en una tienda online, para así facilitar estas tareas y mejorar la experiencia a la hora de usar la piscina en casa.

Fondo más limpio Por medio de una tienda de piscinas online se pueden comprar limpiafondos, un equipo manual, mecánico o automático, que permite la limpieza del fondo de las piscinas, eliminando sedimentos, residuos o suciedades que acumulen las piscinas.

Su utilización resulta de gran importancia en las piscinas, tanto por motivos de higiene y salud, dado que estos sedimentos o suciedades pueden afectar la salud de la familia, como por motivos de mantenimiento, ya que terminan por degradar el fondo de las piscinas, provocando reparaciones a futuro que pueden ser más caras y complicadas de solucionar.

Hay varios tipos en el mercado, los de succión, la presión del entorno y los robots automáticos. Los primeros bombean agua fuera de las piscinas por medio de los desagües, succionando la suciedad y filtrando el agua para devolverla limpia de nuevo a las piscinas, a través de las válvulas de retorno.

Por otro lado, los modelos a presión del entorno, tienen un diseño que combina una toma de agua de las piscinas ligada a una bomba. Succiona a alta presión el agua y la suciedad del fondo, las cuales suben a la superficie y pasan por un filtro principal.

Mientras que los robots automáticos son limpiafondos independientes que cuentan con su propio sistema de bombeo, con motores internos para aspirar y filtrar el agua, así como moverse por el fondo de las piscinas.

Cubiertas para piscinas Las cubiertas facilitan el mantenimiento de las piscinas, dado que cubren la totalidad de su superficie para evitar que basura, hojas o cualquier otro tipo de residuos que puedan ensuciar el agua de las piscinas.

Los cobertores aíslan de forma óptima a las piscinas del exterior, incluso evita que surjan algas en las paredes internas, las cuales son complicadas de eliminar, dado que al pasar más tiempo en las piscinas, se adhieren más a su superficie.

En el mercado hay cobertores térmicos, estos protegen al agua de los cambios de temperatura, de esta manera no se enfría por la noche y no se evapora en los días más calurosos. Su uso evita el gasto eléctrico de mantener el agua de las piscinas en una temperatura agradable.

Las cubiertas automáticas están conformadas por lamas que se enrollan y desenrollan a través de un mecanismo que funciona con un motor. Se trata de una manera más fácil y rápida de cubrir las piscinas, ganando un toque estético muy atractivo para el exterior de la vivienda.

El empleo de las cubiertas supone una inversión extra para las personas, pero facilita a largo plazo su mantenimiento y ayuda con el ahorro de tiempo y de esfuerzo a la hora de limpiarlas, así como a ahorrar agua y electricidad.

Una climatización agradable Un agua agradable es esencial para disfrutar al máximo de las piscinas, conseguir una climatización óptima, se pueden usar bombas de calor o calentadores de agua, equipos indispensables para usar las piscinas en cualquier época del año.

Las bombas de calor son perfectas para piscinas pequeñas y medianas, cuentan con una función reversible de calor y frío para climatizar el agua a la preferencia de los usuarios.

Su funcionamiento es silencioso y se puede controlar la temperatura del agua a través de su pantalla LCD. Además, son compatibles con diferentes tratamientos de agua, como el químico o la cloración salina.

Mientras que los calentadores eléctricos funcionan tanto para piscinas enterradas, desmontables e hinchables, estos transfieren calor de manera eficiente, aunque también hay modelos que pueden enfriar el agua de las piscinas.

