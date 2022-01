Pazo Baión, el albariño hecho orfebrería Cinco siglos contemplan estos viñedos. Las primeras referencias bibliográficas datan del siglo XV, por aquel entonces bajo la titularidad de los señores de Soutomaior Jaime Ruiz de Infante

lunes, 10 de enero de 2022, 11:16 h (CET) Parte de la historia de Galicia se desarrolló en este Pazo habitado por poderosas familias, como los Figueroa o los Sarmiento, titulares de la finca, hasta que en el siglo XVIII pasó a manos de los Condes de Priegue. No en vano, hay testimonios documentales, fechados en 1731, que certifican el cultivo de albariño en estos pagos. Todo un relato sobre la cultura del vino por tierras pontevedresas de Breogán.

Tras diversos avatares, el 16 de julio del 2008, Adega Condes de Albarei adquiere la bodega Pazo Baión; desde entonces los nuevos propietarios han sustentado un proyecto sobre tres pilares fundamentales:

Elaborar albariños de alta calidad, a partir de un concepto de vinos de pago.

Creación de un centro de enoturismo de referencia.

Impulsar un ambicioso programa social.

Se puede afirmar, que los prestigiosos vinos de la bodega Pazo Baión son un ejercicio de artesanía, y un resultado del mimo con el que se trabaja en esta asombrosa propiedad de 30 hectáreas, 22 de las cuáles son viñedos de 40 y 45 años de albariño.

“En estos días invernales se está llevando una tarea que quizás pase inadvertida para el gran público, pero que tiene una importancia capital en la travesía que se recorre desde el viñedo hasta la botella: la poda. Este trabajo se realiza de forma artesanal, por un equipo humano que conoce a la perfección casi cada planta de la viña. Por extraño que pueda parecer, la ola de frío que azota la península en estos meses, es un activo para los viñedos de Pazo Baión. Las bajas temperaturas acumuladas conectan con los ciclos vegetativos naturales de la cepa, induciendo de alguna forma un descanso que favorece su longevidad y su salud”. Explica Alberto Barral, responsable de viticultura de la bodega.

Cata de Albariño Pazo Baión

Color amarillo pajizo con reflejos verdosos. Aromas cítricos de pomelo y mandarina, junto con flores blancas de azahar y jazmín, sobre un fondo de frutas blancas como manzanas y peras. En boca es sabroso, fresco, equilibrado, envolvente, mineral. Un fino amargor y un final persistente que sugiere compartir mariscadas de las Rías Baixas, pescados al horno, arroces alicantinos, pastas con almejas, platos orientales y siempre reservando un vasito para rematar con unas sabrosas filloas.

Ficha D.O.P. Rías Baixas. Variedad: Albariño 100%. Graduación alcohólica: 13,5º. Precio: 16,95.

Enoturismo y compromiso social

La ejemplar recuperación arquitectónica, llevada a cabo por César Portela, ha logrado que este Pazo haya sido reconocido, en el año 2016, como Mejor Rincón Enoturístico de España. La Bodega propone varias alternativas para pasear por la admirable finca y degustar sus vinos. La entrada de los menores de 18 años es gratuita.

Por otro lado, la Bodega mantiene un compromiso social de tal forma que el 5 % de las ventas de los albariños de Pazo Baión se destinan a programas de prevención contra las drogas. Paralelamente, la firma lleva a cabo cada año un notable esfuerzo empresarial para colaborar en la reinserción sociolaboral de exdrogodependientes.



Pazo Baión Abelleira 4,5,6 Baión. 36614-Vilanova de Arousa (Pontevedra) España. Email: info@pazobaion.com Móvil: +34 636 800 234

