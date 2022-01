La correcta utilización de las palabras Jesús Martínez Madrid, Gerona Lectores

lunes, 10 de enero de 2022, 08:20 h (CET) Las palabras pronunciadas, para algunos, han dejado de tener sentido y eso es una gran pérdida, porque el lenguaje es algo que nos une de un modo civilizado. El auge de la violencia y de las respuestas desabridas son una consecuencia completamente previsible del no decir las cosas para que se entiendan. El lenguaje aparente, decir una cosa y luego la contraria, descalifica al emisor y desconcierta al receptor; y llena de ruido la conversación.

Se nota mucho con las promesas incumplidas o de difícil cumplimiento real, como el ingreso vital mínimo o las ayudas a la isla de La Palma, tras la erupción. Cuando lo que se dice es una ensoñación, algo que sería bueno. Pero no se sabe cómo llevarlo a cabo, hay que señalarlo como un deseo, que no se sabe si se llegará a realizar. Lo que no se puede, o no depende que se haga del afán con que lo explicita el que lo dice, como la bajada del precio de la luz a los niveles de 2018, se está utilizando las palabras para otra cosa distinta a la de hacerse entender.

