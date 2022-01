​Proyecto de Breviario Político... (II) Ciudadanos Aparece en un momento en el que Cataluña pretende volver a los tiempos de ducados, condados y reinos taifas Ángel Alonso Pachón

sábado, 8 de enero de 2022, 11:33 h (CET) Proyecto iniciado por personas comprometidas con la sociedad catalana y con un sentido de ESTADO normalizado. Llamo normalizado al concepto de desarrollo y evolución histórica de Europa, política y culturalmente.

La “historia” en algunos territorios del mundo que conocemos, ha creado monstruos, en otros colonias transformadas en países en desarrollo y en el mundo occidental ha formado NACIONES, compendio de evolución histórica, por todos conocida.

CIUDADANOS aparece en un momento en el que Cataluña pretende volver a los tiempos de ducados, condados y reinos taifas, mediante la interpretación interesada de la “subhistoria”, por parte de la burguesía económica provinciana catalana.

El éxito inicial de este Partido Político, CIUDADANOS, se basa en el hartazgo de la ciudadanía por la manipulación de la historia…, se basa en el creciente deterioro del área educativa…, se basa en la arcaica utilización de la lengua como enfrentamiento social… y sobre todo por la utilización interesada de la política por parte de determinados grupos de “DERECHA” y de “IZQUIERDA ENFRENTISTA”…

Cuando la ciudadanía catalana toma conciencia del nuevo movimiento, comienza el retorno social al “sentido común, político”. CIUDADANOS obtiene unos resultadossorprendentes , pero “crecidos” piensan que el CONGRESO se conquista en dos días y que ESPAÑA , como territorio político, está en sus Estatutos.

Como Cid Campeador, pero muchos siglos después, recorren España, como Sancho Panza, en borrico; abandonan su tierra natal, donde los sueños, como en el Quijote, han nacido, han progresado y han sido aceptados. CIUDADANOS, se convierte en un Partido de CABEZAS MUTANTES, caballeros quijotescos, enfrentados con otras realidades, que sus bases no reconocen. Mientras, su pueblo, campo labrado, pendiente de cultivar, es abandonado, generándose el desconcierto de sus bases, entusiastas en su nacimiento.

La aparentemente derrotada burguesía vuelve a salir de sus incipientes cenizas y con la mentira, el dinero y la ignorancia utilizada comienza la RECONQUISTA.

CIUDADANOS, no es mala IDEA, ¡¡NO!!, sino que hoy es una IDEA FUERA DE SU ENTORNO. Se ha convertido en herramienta y, con tal, con el tiempo pasa a DESUSO, por poco útil, o demasiado manejable, depende del aceite “tres en uno” que se utilice.

Cuando se acaban los aceites las puertas chirrían, hasta que llega el día en que cuesta abrirlas… YA NO ENSEÑAN NADA.

