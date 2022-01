Viajes, laboral y compras online, los sectores que generan más dudas entre los españoles en 2021 En los viajes en vacaciones, los problemas con los vuelos están a la cabeza Redacción

miércoles, 5 de enero de 2022, 09:13 h (CET) Los problemas en viajes durante las vacaciones lideran el podio de las consultas online más habituales en reclamador.es durante 2021. El segundo y tercer puesto corresponden a problemas laborales y compras online respectivamente.

1. Viajes en vacaciones

En cuanto al tipo de queja dentro de los viajes en vacaciones, los problemas con los vuelos están a la cabeza. Las aerolíneas siguen siendo las protagonistas de las dudas de los consumidores. Los retrasos superiores a 3 horas (que son los susceptibles de indemnización según el Reglamento europeo 261) y las cancelaciones de vuelos –tanto aquellas que dan derecho a compensación económica como aquellas que únicamente dan derecho al reembolso–, estas últimas debido principalmente a las cancelaciones derivadas de la crisis sanitaria de la Covid-19, suponen en este apartado las principales cuestiones solucionadas por reclamador.es a sus clientes. En cifras, en 2021, con la reactivación de los vuelos y de los viajes, han iniciado con reclamador.es más de 400 reclamaciones de overbooking, casi 2.300 de retrasos de vuelos, casi 7.000 cancelaciones y cerca de 1.200 incidencias con maletas.

2. Laboral

Desde antes de la pandemia los asuntos laborales han estado entre las primeras posiciones en el ranking de consultas online en reclamador.es, no solo por parte de los trabajadores sino también por las empresas. En 2021, entre las dudas más frecuentes han estado las relacionadas con despidos y las modificaciones de las condiciones sustanciales de los contratos. Los ERTEs han dado un respiro a las empresas, pero a su vuelta a la actividad muchas de ellas han tenido que afrontar la nueva situación, lo que en muchos casos ha conllevado cambios en las condiciones de los trabajadores o incluso el inicio de un ERE, que motiva muchas consultas sobre su legalidad o no.

3. Estafas por compras online

El continuo aumento del volumen de negocio del comercio electrónico en España es una clara evidencia de que cada vez son más los consumidores que eligen realizar sus compras de manera online, especialmente tras el confinamiento obligatorio en 2020 y las restricciones derivadas de la pandemia. Esto ha conllevado que desde entonces se hayan multiplicado los casos de estafas por Internet y reclamaciones por compras que nunca llegan, o alquileres vacacionales gestionados a través de páginas web fraudulentas.

Además, hay dudas sobre los plazos de garantía y reembolsos por compras o servicios adquiridos durante la pandemia. La excepcionalidad de los plazos (con modificación de la legislación protectora de los consumidores incluída) y el “despiste” de los establecimientos en reconocerlos o interpretarlos adecuadamente también ha sido una constante en las consultas, pues en muchos casos se han negado a ampliar dichos plazos o a devolver el dinero cuando ya no era posible llevar a cabo el servicio en el tiempo para el que el cliente lo había requerido.

4. Banca: tarjetas revolving a la cabeza

La relación del cliente con la banca en España ha cambiado y existe una gran desconfianza en los bancos en nuestro país por parte de los ahorradores. En reclamador.es, en 2021 se siguieron recibiendo un gran número de consultas relativas a las cláusulas abusivas de hipotecas firmadas con los bancos, y no sólo de préstamo hipotecario: las comisiones, los productos vinculados a estos préstamos y créditos al consumo y sobre todo las tarjetas revolving. Por ello, se aconseja leer detenidamente los contratos y no firmar ningún clausulado demasiado técnico que no se comprenda o pedir asesoramiento externo para contratos complejos con el banco.

5. Extranjería

Las cuestiones más consultadas dentro de este ámbito son acerca de cómo obtener la residencia y cómo llegar a conseguir la doble nacionalidad. Después de ello, conseguir el permiso de trabajo en España es una de las cuestiones que más preocupa a los ciudadanos extranjeros que desean venir a nuestro país a desempeñar una profesión.

6. Herencias

La mayor parte de las consultas en reclamador.es durante 2021 dentro del apartado de herencias han sido de carácter fiscal, pues las personas tienen muchas dudas sobre la tributación y posibles bonificaciones. En segundo lugar, es el reparto de una herencia lo que provoca más inquietud y si ciertos herederos participarán o no de ese reparto; personas que quieren saber si un determinado bien forma parte de la herencia o no; dudas acerca de cómo se gestiona la herencia cuando no se tiene conocimiento del paradero de alguno de los herederos; y cómo gestionar una herencia cuando hay inmuebles que están alquilados o vive algún familiar en ellos.

7. Accidentes

Las dudas más frecuentes de los usuarios abarcan desde no saber si se puede elegir libremente a un abogado dentro del seguro contratado, hasta si la indemnización que ofrecen las aseguradoras son o no las correctas en caso de accidente. Además, con la nueva regulación de los patinetes eléctricos, los incidentes con esta nueva fórmula de transporte ha incrementado el riesgo de los peatones, quienes en muchos casos sufren atropellos y desconocen si pueden reclamar.

8. Alquileres: los inquilinos, los que más consultan

Los inquilinos son los que principalmente consultan sus dudas en reclamador.es. Los problemas se centran en fianzas no devueltas en plazo y cláusulas abusivas en los contratos, como la indemnización en caso de finalizar el mismo.

9. Plusvalía

Las consultas sobre plusvalía municipal aumentaron considerablemente con la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulos varios artículos de la Ley de Haciendas Locales que hacían referencia al método de cálculo de la plusvalía municipal. Saber si tienen o no, con esta sentencia de octubre de 2021, derecho a reclamar la plusvalía municipal al Ayuntamiento o qué pasa con su reclamación ya iniciada tras conocerse el pronunciamiento del Constitucional, han estado muy presentes en el día a día de los abogados expertos en plusvalía municipal.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

