Entrevista a Ligia Calderón

Con la abundante riqueza tecnológica de la cual una gran mayoría de personas tenemos el honor de disfrutar constantemente, casi todos los días nos exponemos a coincidir con personas talentosas de verdadera inspiración que desde el primer instante que te contactas con ellas duplica el brillo que reside en tu ser. Para finales de febrero del año 2021 conocí virtualmente a la escritora, poeta y pintora costarricense Ligia Calderón Valerín quien nació en Orosi, Cartago, el 20 de diciembre de 1955. En lo literario su temática preferida es autoayuda-motivación y en la pintura su fuerte es el rostro figurativo.

Ligia le ha dado mucho color a su existencia y lo ha hecho a su plena libertad, su éxito es sinónimo de referencia, desde que descubrió su talento de pintar su inspiración ha sido colorida y quienes hemos tenido el honor de tener en nuestra casa un cuadro de su autoría, nos sentimos halagados con aprecio y admiración elogiamos su trabajo artístico. Ligia, es hija, hermana, esposa, madre, amiga, poeta, artista pero sobre todo una gran humanista, que a lo largo de su vida se ha comprometido a llevar mensajes de motivación a través de sus expresiones artísticas (pintura- literatura) que tanto adora.

Ligia Calderón y Carlos Jarquín muestran la portada del libro "Como cartas escritas"



Están cordialmente invitados a conocer de su estupendo trabajo literario. Nuestra invitada es autora de dos libros publicados: “Un Grito del Alma”(Costa Rica 2014), “Como cartas escritas”, (Ediciones Kuélap, Perú,2021), del cual yo tuve el honor de ser el prologuista, aprovecho el espacio para agradecerle por haberme concedido tan singular privilegio. También es autora del libro inédito “La Percepción del Amor”. Representó a Costa Rica como pintora en la Antología del Bicentenario de Centroamérica, (Ayame Editorial, México 2021).



En esta entrevista conoceremos brevemente de su mundo artístico y literario, amigos lectores espero que sea del agrado de cada uno de ustedes.

El domingo 17 de octubre del 2021 tuvimos el inmenso placer de presentar el poemario “Como cartas escritas”, (2021). La moderadora del evento fue la cantautora, escritora y poeta mexicana Yared Ayala, este evento se realizó a través de la plataforma de zoom y dio inicio a las 2:00 p.m., Centroamérica / 3:00 p.m., Colombia y 10:00 p.m., España. En esta presentación compartimos con escritores, poetas, editores, periodistas, músicos y artistas de dieciocho países: Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, México, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay, Argentina, España, Rumania e Italia.

En esta presentación, todos los invitados tuvimos participación algunos leyeron poemas, hicieron comentarios u otros le hicieron preguntas a la autora.A este evento asistieronfamiliares de la artista: Gastón Umaña (esposo de Ligia) y sus hijas Angie y Heilyn. Entre los músicos que tuvieron intervención estaban; Madeline Ramírez Méndez guitarrista, intérprete y fundadora de la banda costarricense Alineay los nicaragüenses Bayardo Quinto Núñez (pianista) y Zayda Quinto Calderón (violinista).

Sobre el trabajo artístico y literario de Ligia, Gastón Umaña expresa: Nos sentimos muy orgullosos con el talento que Ligia tiene, no solamente con la escritura y pintura sino con otros muchos que ella posee, siempre nos sorprende cada vez que escribe poesía son mensajes interesantes y con la pintura también de la nada hace una gran obra de arte la cual siempre lleva un mensaje importante inspirado en las mujeres y familia. La apoyamos moralmente y también en la parte económica, su talento es un tesoro invaluable, es muy importante poderlo compartir el contenido que trasmite a través de su arte es y será de gran inspiración para muchas generaciones.

Angie Umaña es la hija mayor de Ligia, ella diseñó la portada del libro “Como cartas escritas” a través de un mensaje le envié dospreguntasy comparto lasrespuestasque amablemente me compartió. ¿Angie qué significó para ti diseñar la portada del libro 'como cartas escritas'? ¿Qué representa en su vida el legado artístico y literario de su mamá? Diseñar la portada para un libro tan importante en la vida de mi mamá fue uno de los momentos más enriquecedores no solo en mi vida como diseñadora, sino también de mi vida personal. El legado artístico de mi mamá es una inspiración para mí, un ejemplo de lo que puede lograr una mujer fuerte y valiente a cualquier edad, y además una forma de inmortalizarla y tenerla conmigo para siempre.

Entrevista

¿Cómo está poeta Ligia? ¿Qué tal han fueron los resultados de sus proyectos del año 2021? Ligia: -Carlos, yo estoy muy bien gracias a Dios. El año 2021 fue un año interesante para mi, en medio de las circunstancias que todos conocemos. Fue un buen año, se dio la oportunidad de publicar mi libro, Como Cartas Escritas, conla editorial peruana Editorial Ediciones Kuelap, dirigida por el escritor Elías Mondragón Herrera. He creado y avanzando en el arte, mi otra gran pasión, “me confieso muy bendecida”.

¿Qué descubrió primero el arte de escribir o el arte de pintar? -Lo primero fue el arte de la pintura, desde muy pequeña me enamoré de los colores queriendo pintar el mundo y luego la escritura nació unos años después, vino a complementar mi creatividad y cautivó mi corazón.

Eres una excelente artista de rostros figurativos pero he notado que la mayoría de estos retratos son rostros femeninos ¿Qué le ha inspirado cultivar con más dedicación esta temática? -Yo empecé pintando toda clase de obras, pero cuando el artista crece, hace más conciencia y empieza a buscar una temática que tenga voz, que comunique algo. Yo encontré en el arte de rostros femeninos y de niños, esos sentimientos que buscaba, la sensibilidad que ellos expresan, sin esconder lo que viven y sienten, es como si me contarán historias, por eso mi arte lo represento con rostros y lo llamo sentimientos.

En junio del año 2021 usted amablemente me obsequió una hermosa pintura de su autoría titulada “Confrontación”, muy agradecido de su noble gesto. La obra muestra dos aves en las que de lejos se puede apreciar como que se estuvieran amando, ¿cuál es el mensaje principal de esta obra? El nombre de esta es Confrontación: El mensaje que está detrás de esta obra representa: Dos aves en una disputa sobre el material que necesitan para construir su nido.Se está llevando a cabo en el centro de un entorno maravilloso, lleno de luz, color y vida, pero el egocentrismo los ciega y los lleva a contender por unas cuantas ramas o tiras secas de naturaleza muerta. Hago énfasis, muchas veces nos sucede a nosotros, dejamos escapar la bendición de ayudarnos unos a otros.La prepotencia y la falta de madurez nos estorba, para que no actuemos como es debido, terminamos cegados por discrepancias sin sentido.Esto sucede en todo ámbito social.

Usted es una enamorada de los colores ¿cuál es su color preferido y por qué? -Mi color preferido es el blanco, pero el verde y la gama de los azules me encanta. El color blanco es puro, limpio y armoniza con todo. El verde es un color tranquilo frio fácil de combinar. El color azul es versátil, me sienta bien, es elegante.

Obra "Collage Flora y Fauna de Costa Rica" con la que Ligia Calderón participó en la Antología del Bicentenario de Centroamérica



¿Puede mencionar los nombres de los escritores y artistas plásticos que han influenciado en su trayectoria artística y literaria? -Quizá no influenciado realmente, pero me agradan en gran manera sus escritos. Gustavo Adolfo Bécquer Pablo Neruda, Mario Benedetti entre otros. En pintura, Miguel Ángel, Amiguetti, de estos tiempos Vladimir Volegov, Amet Demir, Rafa Fernández de Costa Rica.

Usted viene de una familia, que respiran, disfrutan, viven y hacen arte en diversas expresiones ¿Qué significa para usted pertenecer a distinguida familia artística? -Significa por supuesto una gran bendición, un privilegio, por lo cual doy infinitas gracias, en mi familia nacemos con el arte en la sangre.De niña recuerdo a mi madre dibujando, bordando telas, diseñando ropa, sin haber estudiado.

Sobre la escritura casi todos escriben.En el arte se trabaja desde manualidades, artesanías, artes plásticas, música, cada uno que nace en la familia empieza a mostrar inspiración en alguna rama del arte. En la escritura mis hermanos hacen poemas, escriben sobre la vida, declaman, tocan instrumentos de música, unos tocan piano, violín, guitarra. Todos mis sobrinos se identifican con el arte de una u otra forma. En la familia hay profesores de literatura y profesores de las artes plásticas.

¿Alguna de sus hijas heredó el talento materno? -Yo estoy segura de que el arte vive en ellas, por la carrera que escogieron, la publicidad es una rama creativa del arte, pero se, que escriben para ellas, quizá algún día nos sorprendan.

Por mucho tiempo ha sido estudiosa de la biblia, ¿cuáles de loslibros maravillosos del libro sagrado son suspreferidos? Génesis 1- Este capitulo es bien importante. Este libro nos revela, que fuimos creados por Dios. El Señor del universo y dueño del mundo que vivimos, nos creó para hacer su voluntad, somos obra de sus manos. Él puso su aliento de vida en nosotros. Y Juan 1- En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.

Estos dos libros lo revelan todo.En este libro está hablando de Jesús, que representa la palabra, el verbo, la acción de Dios desde el principio y nos declara que Jesús mismo es Dios.

Usted es una mujer exitosa, para mí y para muchos más es una referencia de éxito, ha logrado muchos de sus propósitos que una vez se propuso, sabemos que no ha sido nada fácil, desde su experiencia ¿pudiera darnos unos tips sobre cómo materializar las metas en la vida? -Persistencia, aunque se cierren puertas seguir intentando. No escuchar las voces negativas. Creer en uno mismo, todo a su tiempo. Que es Dios, quien alinea las cosas. Tomar los fracasos como enseñanzas para crecer. Toma lo bueno y desecha lo malo.

En el 2014 publicó su primer libro titulado “Un Grito del Alma”, ¿cuáles son los principales temas que aborda en esta obra? -El libro Un Grito del Alma, nos confronta con nuestro yo interno.Somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, muchas veces por falta de conocimiento nos ocupamos solo del cuerpo, descuidamos el verdadero yo, que se encuentra en el alma y el espíritu y los desatendemos. Nos guía a solucionar nuestros problemas y construir nuestro propio equilibrio.A liberar las cargas heredadas que llevamos dentro, y hareconciliarnos con nuestro yo.

En lo literario uno de sus temas preferidos, es la motivación, ¿de qué manera uno puede reencontrarse con palabras motivadoras cuando estamos viviendo las más difíciles circunstancias de nuestra existencia, ya sea en salud, económico, emocional o sentimental? -Bueno, reconozco que la vida no es fácil, está llena de adversidades, pero debemos seguir trabajando con perseverancia, fe, ahínco, la vida da muchas vueltas, no todo se consigue fácil desde el principio, se va sumando lo que es tuyo, conforme camines, se va acomodando la vida.

“Como Cartas Escritas” es segundo libro publicado en el año 2021 por la editorial peruana Ediciones Kuélap, ¿Por qué este título? -Porque yo creo que el escritor es un enviado a comunicar un mensaje.Como una carta escrita.Todo aquello que el mundo pasa por alto en su loco trajín del día, como el amar, los abrazos, el perdón, las sonrisas, que la vida se compone de momentos, de experiencias, de sueños, de errores, de llantos, de alegrías. Somos la voz de alerta, para que hagamos un alto en el camino tan agitado que llevamos. El mensaje no es nuestro, les pertenece a todos, y debe ser enviado.

¿Qué significó para usted publicar esta obra en el extranjero? -Fue una muy buena oportunidad el poder publicar en el extranjero, me abrió un nuevo camino el cual me va a ayudar para futuros proyectos y a contar con más opciones en la excelencia literaria.Es importante mencionar que los medios virtuales que se desarrollaron durante la pandemia nos facilitaran llevar a cabo estos proyectos literarios, inclusive fuera de nuestras fronteras y a poder comunicarnos con el mundo más allá de lo cotidiano. Comparto el enlace en el cual podránapreciar el vídeo de la presentación de este libro: https://youtu.be/mF12QGlU2u8

¿Qué representó para usted que en la presentación de su poemario hayan estado presente virtualmente escritores, poetas, periodistas y artistas de dieciocho países? -Represento un inmenso honor, tener el acompañamiento de tan distinguidos y magníficos artistas, poetas, escritores periodistas y excelentes seres humanos de dieciocho países. A la vez muy complacida que mi estilo de escritura fuese del agrado de los participantes.

En su libro “como cartas escritas”, hay un texto titulado “creando arcoíris”, en el cual usted describe brevemente de su infancia, al final dice: “esa vida marcó un milagro en mi sentimental alma de niña, para vivir feliz y agradecida de la vida”. ¿Qué es lo que más extraña de esos primeros años de su vida? -La alegría, la tranquilidad, la paz que se vive en el campo, la naturaleza, no necesita más de lo que tienes.

¿Cuáles son los temas que habla en su libro inédito “La percepción del amor” ¿Y para cuándo lo publicará? ¿Por qué este título? -Los temas del libro Inédito La Percepción del Amor, son: El amor ágape. Es el amor más puro, el amor de Dios, el espiritual el que nos conoce, nos levanta, nos sustenta, nos soporta.Luego el amor fraternal, el amor de familia, de amigos, el amor que comparte valores, que respeta es un amor bueno, voluntario, comprometido, comprensivo, acompaña.El amor eros: Es el amor romántico, sensual, sentimental, de pareja, de esposos, compromiso, de dos que se aman. ¿Cuando lo publico? Aún no se, quizá esté año, si Dios así lo quiere. El nombre: Significa como percibo yo, las manifestaciones del amor en cada área, y lo necesario que es hablar sobre este tema y aprender a separar cada manifestación, para que no hayan desacuerdos, consecuencias, entre familias, padres, hijos, etc. Me pareció un muy buen nombre. La Percepción del Amor.

En la Antología del Bicentenario de Centroamérica, usted fue invitada a participar como artista plástica, ¿Qué técnica utilizó para la creación de esta obra? ¿Cuál es el principal mensaje de este collage? -La técnica que usé fue, la plumilla tinta negra y lápiz acuarela: El mensaje principal es la protección y la importancia de cuidar nuestros recursos naturales y el orgullo que sentimos de nuestro ecosistema.Flora y Fauna de Costa Rica.

¿Qué mensaje de motivación le comparte a nuestros lectores? ¿Si aún no tienen bien definidos sus propósitos qué sugerencias le brinda? -Que sigan adelante que nunca dejen de creer en lo que hacen. Que la vida es la mejor escuela, que mediten y observen.Que estén atentos y escuchen a su corazón.Que amen el don que han recibido. Que lean muchos libros. Gracias, Carlos Jarquín por tomar nuestra mano y acompañarnos, por el camino de la literatura y el arte y gracias por tu amistad.