El XXIII Festival Escena Abierta invita a disfrutar de lo sensorial con seis propuestas dominadas por el lenguaje del cuerpo

jueves, 30 de diciembre de 2021, 11:44 h (CET) El compromiso del Festival Escena Abierta con la creación más actual y libre y con los nuevos lenguajes escénicos se plasma en su vigesimotercera edición con seis montajes y once funciones en los que se imponen la expresión corporal y lo sensorial como ingredientes compartidos. Entre el 8 y el 16 de enero, los escenarios burgaleses del Teatro Principal y Fórum Evolución Burgosrecibirán las propuestas Osmose, de Mercedes Peón; Hacer noche, de Bárbara Bañuelos; A nublo, de Edurne Rubio & María Jerez;Makers, de Compagnie L’Alakran; Swimming Pools, de Sleepwalk Collective, y El fuego amigo, de Vuelta de Tuerca.

El cartel integrado por espectáculos diversos encierra una invitación a compartir las sensaciones en vivo que despiertan las artes escénicas, más necesarias que nunca tras una época marcada por las inevitables limitaciones de la pandemia.



La cantante gallega Mercedes Peón abrirá la programación (sábado 8 de enero, Teatro Principal, 21:30 horas) con un proyecto que combina música, performance y videocreación. Osmose constituye una metáfora sobre el fenómeno físico de la ósmosis al que alude el título, que aquí se traduce en «un espacio de relación entre el imaginario de creación colectiva con imaginarios atravesados por el capital» construido «a través de lamúsica y sus corporeidades». La artista que ha llevado el folk gallego a otros terrenos comparte escenario con Laura Iturralde en un espectáculo que cuenta con la intervención de vídeo y dirección escénica de Peque Varela.

Bárbara Bañuelos comparecerá en Escena Abierta (sábado 8 y domingo 9, Fórum Evolución, 19:00 horas) con Hacer noche, un trabajo creado a partir de la novela Viaje al fin de la noche, de Celine, y de las reflexiones de sus dos protagonistas, autores de la idea y directores. Creado como proyecto residente del Festival TNT de Terrasa en coproducción con el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque de Madrid y el respaldo de El Graner de Barcelona y el Teatro Calderón de Valladolid, el espectáculo encierra un diálogo entre la creadora burgalesa y Carles A. Gasulla en torno a los cuerpos y sus contextos.

El tercero de los trabajos del festival, A nublo, de Edurne Rubio & María Jerez (lunes 10 y martes 11, Fórum Evolución, 20:30 horas), apela a losensorial para convertir el escenario cerrado en un valle abierto. La burgalesa Edurne Rubio firma junto a María Jerez el concepto y performance de este trabajo nacido como coproducción internacional entre el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque de Madrid, el Buda Kunstencentrum de Kortrijk (Bélgica), el BE Festival de Birmingham (Reino Unido) y el Noorderzon/Grand Theatre de Groningen (Países Bajos).

El actor y director Óscar Gómez Mata regresará a Escena Abierta con el trabajo que interpreta con Juan Loriente en Makers, de su Compagnie L'Alakran, radicada en Ginebra, (jueves 13 y viernes 14, Fórum Evolución, 20:00horas). Con su habitual tono poético y un fondo filosófico, la propuesta se define como «una obra sobre la luz, el tiempo y el amor, que viaja entre el desbordamiento cómico y la contención emocional, entre el disparate y la verdad». Creada a partir de textos de Augustín Fernandez Mallo, Rodrigo García y Oscar Gómez Mata, la propuesta nace también como coproducción internacional en la que se han implicado el Teatro Saint-Gervais de Ginebra (Suiza), el Azkuna Zentroa Alhóndiga de Bilbao, y los también suizos Théâtre Populaire Romand, de La Chaux-de-Fonds, y L’Arsenic de Lausana.

En el terreno de la psicodelia, entre evocaciones al mundo de los videojuegos, se mueve Swimming Pools, de la compañía hispanobritánica de teatro experimental Sleepwalk Collective, que se representará el viernes 14 (22:00 horas) y el sábado 15 (21:00) en el Teatro Principal. Cuatro mujeres (Camila Vecco Haddad, Iara Solano Arana, Nhung Dang y Rebeca Matellán) despliegan monólogos íntimos construidos con la voz y los cuerpos en una particular lucha contra «los demonios particulares de principios del siglo XXI: capitalismo despiadado, masculinidad tóxica, aburrimiento cibernético y fatiga emocional».

El cierre de la programación correrá a cargo de la compañía Vuelta de Tuerca y su propuesta El fuego amigo (Fórum Evolución, sábado 15 y domingo 16, 19:00 horas), que se define como un «grito contra las injusticias de las guerras» representado en el caso real del cámara español José Couso, asesinado en la guerra de Irak. Con texto y dirección de Juanma Romero e interpretación de Marta Alonso, este trabajo de dramaturgia contemporánea recuerda una tragedia concreta que es también la de todos los periodistas y civiles muertos en zonas que sufren conflictos bélicos.

Organizado por el Ayuntamiento de Burgos, el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte de la Universidad de Burgos (a través de su Aula de Teatro) y la Fundación Caja de Burgos, el Festival Escena Abierta alcanza su vigesimotercera edición y mantiene vivo su propósito de mostrar los nuevos rumbos escénicos con propuestas arriesgadas, comprometidas y experimentales.

