Ternura Poema Gabriel Muñoz Cascos

lunes, 27 de diciembre de 2021, 08:32 h (CET) Me preguntan ¿Qué es ternura? y me atrevo a responder: “es lo que practica un ser cuando actúa con alma pura”. No existe mayor altura, ni más digna esplendidez, que darse con avidez a quién demandando amor, se lo entregas con dulzor y la mayor sencillez.

El que regala ternura, no da pábulo a la prensa, ni espera una recompensa o que alaben su finura. Solo encontrará ventura, si lo miran con cariño, o le obsequian con un guiño que sea prueba de amistad; también con la puridad de la sonrisa de un niño.

Si la ternura imperase, en el momento actual, el Paraíso Terrenal quizás aquí se instalase. Esta deslumbrante frase, me mueve a considerar, que hay bastante por cambiar en este mundo perdido; que aún no tiene aprendido que no hay nada como amar.

