Cómo configurar el teléfono móvil para llamar a Emergencias en situaciones de riesgo

viernes, 24 de diciembre de 2021, 10:06 h (CET) Los 'smartphones' o teléfonos inteligentes reciben ese nombre porque, en principio, se fabrican con la finalidad de convertirse en un apoyo diario para sus usuarios y no solo en un dispositivo en el que se pueden reproducir vídeos y canciones.

Actualmente, los terminales también pueden llegar a salvarnos la vida ya que, cuando nos encontramos en un incendio, un accidente de coche, un terremoto o una inundación, nos permiten contactar rápidamente con los servicios de emergencia de forma sencilla.

En circunstancias graves como estas, los usuarios no siempre logran reaccionar a tiempo y llamar de inmediato al 112 por sus propios medios. Por ese motivo, sistemas operativos como Android e iOS ofrecen soporte para este tipo de situaciones. EMERGENCIAS EN DISPOSITIVOS ANDROID La última actualización de Android, por ejemplo, incluye en su apartado de Ajustes una opción denominada Seguridad. En este, además de presentar opciones como el bloqueo de la tarjeta SIM o el Smart Lock, tiene la función SOS de Emergencia.

Una vez hayamos clicado en esta opción en la versión más actualizada de este sistema operativo, el teléfono desplegará dos opciones. Por un lado, la información de emergencia y, por otro, el servicio de llamada de emergencia.

En el primer apartado, los usuarios pueden indicar datos básicos "para proporcionar a los primeros intervinientes" en caso de emergencia, esto es, una especie de tarjeta sanitaria en el que se incluye información de todo tipo: nombre completo, altura en centímetros, peso en kilos, sexo, grupo sanguíneo, fecha de nacimiento, enfermedades, medicación o alergias.

Por otro lado, en el apartado de llamada de emergencia, podremos activar el acceso rápido a llamadas de emergencia. De este modo, si se pulsa el botón de encendido cinco veces seguidas, podremos acceder a un número de emergencia, ya sea el 112 (si estamos en Europa) o el 911 (en Estados Unidos). Además, se pueden añadir otros contactos de emergencia del directorio.

En relación a las funciones básicas, Android permite llamar automáticamente al número de servicios de emergencia tres segundos después de activar un SOS y enviar mensajes de socorro automáticamente con información sobre la ubicación actual al contacto de emergencia que se ha llamado. EMERGENCIAS EN IOS Por su parte, esta función en los iPhone y dispositivos con sistema operativo iOS 15 se ejecuta de forma diferente a la de los dispositivos Android, ya que si se hace una llamada de emergencia primero se pone en contacto con los equipos de emergencia locales y, una vez finalizada la llamada, manda un mensaje a los contactos que elija el usuario.

También se pueden añadir otros contactos de emergencia. Cuando finaliza una llamada, el iPhone avisa a los contactos de emergencia de los usuarios a través de un mensaje de texto, a menos que se seleccione la opción 'Cancelar'.

Junto con esta alerta, el teléfono envía la ubicación del usuario que pueda estar en peligro a los contactos de emergencia y, durante un periodo de tiempo después de activar el modo SOS, se les enviará también una actualización si cambia la localización.

Este método de contacto depende del modelo de iPhone del que disponga el usuario. Por ejemplo, aquellos que tengan un iPhone 8 o posterior, deben mantener pulsado el botón lateral y uno de los botones de volumen hasta que aparezca en la pantalla el regulador de Emergencias SOS. Si este se mueve, llama directamente a los servicios de emergencia.

Si no se desplaza este regulador y se sigue presionando el botón lateral y el de volumen, comienza una cuenta atrás y suena una alerta. Si optamos por no soltar estos botones, el teléfono se pone en contacto con los servicios de emergencia directamente.

Por el contrario, si el terminal es un iPhone 7 o un modelo anterior, debe pulsar el botón lateral o el superior un total de cinco veces de forma continua. Entonces, aparecerá el regulador de Emergencia SOS y se puede iniciar la llamada. DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE ACCIDENTES EN PIXEL Algunos terminales Pixel de Google incluyen herramientas como la detección automática de accidentes de coche. Este servicio no funciona en modo avión, con el modo ahorro de batería activado ni en itinerancia. De esta forma, solo funciona en el país al que pertenezca la tarjeta SIM del teléfono.

Solo es posible contar con esta función en teléfonos Pixel 3, Pixel 4 y modelos posteriores. Si el 'smartphone' determina que el usuario ha sufrido un accidente de tráfico grave y está activada la detección de accidentes de coche, el teléfono emitirá diferentes alertas.

Además de preguntar al usuario si necesita ayuda desde la pantalla del teléfono, también lo hará a través del altavoz, vibrará y sonará a un nivel alto. Si no se da respuesta en los siguientes 60 segundos. Para llamar a los servicios de emergencia, se debe decir "Emergencia" o pulsar dos veces el botón de la pantalla.

Para cancelar esta comunicación, se debe decir en alto "Cancelar" o "Estoy bien". No obstante, si el dispositivo no obtiene respuesta por parte del usuario, llamará a los servicios de emergencia, indicará que se ha producido un accidente y compartirá la ubicación aproximada.

Asimismo, cuando se inicia un aviso de emergencia, Google enviará un mensaje de texto con el nombre del usuario y un enlace que indique la ubicación en tiempo real en Google Maps, cuánta batería le queda al móvil y el mensaje opcional que haya escrito previamente en este apartado.

