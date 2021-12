"Amaneciendo"

Es una obra realizada con mucho cariño. Fue escrita entre abril de 2002 y abril de 2006. Puede que haya mucho de mí en ellas, pero también hay mucho de todo lo que me rodea. Consta de 191 poesías que escribí en soledad durante muchas tardes poco alegres en un municipio en el que vivía de cuando en vez.



La autora soy yo, está en mi blog, pues al tener depósito legal debe estar en circulación, me lo dijeron. Ahí se puede descargar.

Esta obra habla de quererse, buscar y no encontrar, hablar sin sentido, la huída, mi nombre, el pensar en ser religiosa, la búsqueda de esperanza para los países para paliar los momentos de crisis, la buena suerte, recibir favores de Dios, de lo que hay en el fondo del mar, ¿llegaré?, pensar en otra persona, estar enamorados, de lo que se aprende en el colegio, de los arrepentimientos, la ignorancia, los sueños, conocerse, el paso del tiempo, el amor, tener deseos de vivir, cometer errores, el viento, el frío, el valor de las cosas, ser feliz, la melancolía, el dolor, la esperanza, la amistad, las equivocaciones, la ausencia, la ingratitud, las enfermedades, la sabiduría, la perfección, los estudios, las casas, decir "no", la tristeza, los instantes, las fantasías, el miedo, Dios, las madres, la juventud, el amanecer, las verdades, las buenas y malas obras, las pesadillas, lo prohibido y lo permitido.

Pienso que es fácil identificarse con una u otra poesía, verse reflejado en ella. Creo que se tratan muchos temas que nos ocupan a lo largo de la vida y de sentimientos que todos hemos sentido o llegaremos a sentir en el camino.

Como todos mis libritos y porque vivo, no los cedo //2740//. Y 80 años tras mi muerte, aún no son de nadie. Creo que está claro.

Suerte a todos y espero que primen los buenos sobre los malos sentimientos. Suerte a mí, que cada vez la necesito más con lo que me pasa y traspasa (incomprensión, debilitamiento y traición). Y a ti, que me lees sin saber si algún día me amarás. (3~1. #3-... 8°9). Nada más que eso.

He aquí unos dulces ejemplos de poesías de "Amaneciendo":

1- No pienses demasiado

Hoy no pienses demasiado que pensando tempestades te hieres y nada vales. Hoy no pienses demasiado no sean barbaridades las que en tu cabeza metas, no las calles. Sólo quiero vivir y ser feliz lo que venga después al aire dejo porque nada merezco. No pidas peras al Olmo que eres hierba podrida y el Olmo no cría peras y no hay peras pa´ tu vida. Vive una vez en la vida, sin odios y sin rencillas sin negros, blancos, sin iras… vive una vez en la vida.

2- El Universo

Vuela el sol se baten las estrellas, la luna canta, ríen los planetas. Que Dios está ahí para nosotros moviendo nubes, vuelan cometas, ríen los astros, suenan trompetas. Que Dios está ahí para nosotros luces que no cesan Arco iris, la Aurora la lluvia, el viento, las mareas. Que nadie se arrepienta de contemplar la naturaleza y lo que obra Dios en ella que Él está ahí para nosotros y pagarle debemos con admiración, que no cuesta. Gira la luna, ríen estrellas, cantan planetas, sonríen las estrellas que Dios está ahí para nosotros y con nosotros las contempla. La luz es fuente de su obra y llena el planeta tierra porque Él está ahí para nosotros y a nosotros su amor nos queda, llena, sueña…

Y con ellas terminó y te abandono. Buenas noches.