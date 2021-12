Aiudo lanza sus nuevos servicios de nutrición a domicilio, teleasistencia y fisioterapia Comunicae

martes, 21 de diciembre de 2021, 11:36 h (CET) La startup de cuidadores a domicilio cierra 2021 alcanzando el break even en su año de mayor crecimiento, con 12 millones de euros de volumen de negocio generado. Para 2022 trabajan en abrir una ronda de inversión y expandirse a un nuevo país. Se ha comenzado a asesorar gratuitamente a las familias para que soliciten las ayudas a la dependencia Aiudo, la startup de cuidadores a domicilio, ha lanzado sus nuevos servicios de nutrición para mayores a domicilio, teleasistencia y fisioterapia en una clara apuesta por ampliar su oferta y cubrir las necesidades que actualmente están demandando tanto sus clientes como el sector del cuidado de ancianos y con dependencia.

Para ello, han conseguido cerrar acuerdos con proveedores y partners de “primer nivel” como es el caso de Sodexo, una multinacional francesa con sede en más de 70 países y más de 50 años de experiencia, y que se encargará de proveer el servicio de nutrición y comida a domicilio para personas mayores.

“Nuestro objetivo no es entrar a competir con empresas existentes de estos sectores sino prestarle servicios de valor a añadido a nuestros clientes, atendiendo a sus peticiones durante estos cinco años”, asegura el CEO y Trabajador Social de Aiudo, Daniel Ibiza.

Volumen de negocio de 12 millones y ronda a la vista

Aiudo cerrará 2021 como su año de mayor crecimiento desde que echara a andar en 2016, gracias a un volumen de negocio generado de 12 millones de euros en el que han conseguido el break even (punto de equilibrio entre ingresos y gastos), duplicar el equipo y crear nuevos departamentos. “Para nosotros ha sido un año de mucho esfuerzo en el que hemos intentado mejorar la experiencia de muchas familias, para que contratar un cuidador sea una experiencia sencilla y rápida”, señala Enrique Enguix, director estratégico de Aiudo.

Asimismo, desde la compañía informan en un comunicado que abrirán su segunda ronda de inversión a lo largo del 2022 con el objetivo de consolidarse en el mercado nacional y de acelerar su proceso de internacionalización con la entrada a un nuevo país durante 2022.

Un proceso, este último, que viene produciéndose desde el pasado 2020 cuando la empresa de cuidados aterrizó en Reino Unido, donde trabaja para consolidarse en sus cuatro países. “Durante 2021 hemos atendido a decenas de familias británicas en una experiencia muy positiva, con un mercado nuevo y diferente al que nos hemos tenido que adaptar muy rápidamente”, reconoce el Ignacio Guarinos cofundador y responsable de internacionalización.

Impacto social y modelo de atención centrado en los mayores

Desde Aiudo tampoco se ha dejado de lado el campo del impacto social durante 2021. Un año en el han comenzado a asesorar de manera gratuita a las familias para que puedan solicitar la prestación de ayuda a la dependencia desde su nuevo departamento de SAD (Servicio de Ayuda a Domicilio y Atención a la Dependencia).

Una asesoría gratuita que también han hecho extensiva a los cuidadores en aras de profesionalizar más su servicio y que las familias estén satisfechas con su cuidador.

