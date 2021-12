Juanes y Fundación Mi Sangre recibirán el Premio Internacional de La Paz El cantautor colombiano y defensor social será reconocido "por su dedicación al empoderamiento de los jóvenes y la paz” Redacción

martes, 21 de diciembre de 2021, 11:43 h (CET) La galardonada organización sin fines de lucro fundada por el Instituto de la Paz de los Estados Unidos anunció que Juanes, acreedor de 26 GRAMMY/GRAMMY LATINO, será celebrado durante los Premios Internacionales de la Paz 2022, que se llevará a cabo el 27 de enero 2022.

Juanes es el principal embajador mundial del rock latino y defensor del cambio social. Juanes es el único artista que posee dos de las "cinco mejores canciones pop latinas de todos los tiempos" de Billboard, y ha logrado colocar 12 sencillos en la posición #1 en EE. UU. Tiene en su haber millones de álbumes vendidos y transmitidos en todo el mundo, docenas de eventos especiales y programas de televisión innovadores en español, además de actuaciones en todo el mundo, entre estos, los conciertos de los premios GRAMMY, la Copa del Mundo y el Premio Nobel de la Paz.



Este año hemos visto a Juanes colaborar con Elvis Costello y Metallica, mientras que su propio álbum y documental más recientes "ORIGEN", que reinventa algunas de las canciones y artistas esenciales que dan forma a su visión musical temprana, fue aclamado como "Una obra maestra" por Rolling Stone, ganó el premio LATIN GRAMMY de este año al "Mejor Álbum Pop-Rock" y cuenta con una nominación al GRAMMY próximo a celebrarse.

Juanes ha recibido numerosos premios internacionales por su labor humanitaria. Algunos aspectos destacados de su carrera incluyen ser nombrado por Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo; y el recibir el más alto honor cultural otorgado por Francia, L'Ordre des Arts et des Lettres, quien lo declaró "Caballero en la orden de las Artes y las Letras" por su labor en el activismo social.

Si bien es una estrella internacional del pop latino, las raíces de Juanes están en su natal Colombia, país que ha enfrentado décadas de violencia e inestabilidad, también es el hogar de la Fundación Mi Sangre, una organización sin fines de lucro en busca de la paz que él cofundó junto a Catalina Cock Duque, una exitosa emprendedora social con más de 20 años de experiencia en desarrollo social y quien lidera la organización.

El compromiso apasionado de Juanes, un activista incansable, está impulsado por la convicción de que los jóvenes pueden convertirse en agentes de cambio. “Es un privilegio ser reconocido por los Premios Internacionales de la Paz”, dijo entusiasmado Juanes. “Estoy más que honrado y emocionado de estar entre este grupo de líderes apasionados que trabajan para hacer del mundo un lugar más inclusivo y pacífico. Tuve la suerte de acoger la música como una salida creativa en un momento de gran violencia y guerra en mi juventud, y ahora mediante la Fundación Mi Sangre, tenemos como objetivo el crear un espacio para los jóvenes de hoy que luchan con las crisis superpuestas y en curso en Colombia. Un espacio donde puedan forjar su propio camino de manera pacífica y deliberada para superar cualquier dificultad que encuentren y convertirse en líderes activos del cambio en sus comunidades".

Mi Sangre, quien acaba de celebrar su 15° aniversario, involucra a todos los factores del ecosistema, incluidas las escuelas, las organizaciones asociadas y las comunidades, entrelazándolos para alinear visiones, fomentar la colaboración y empoderar a la próxima generación para liderar la construcción de una cultura de paz. Hasta la fecha, la organización ha impactado a más de 1,5 millones de personas, generando un impulso hacia un verdadero cambio.

“Una vez que estás en la cima, voltear y extender la mano para levantar a otros, es la marca de una verdadera estrella. Juanes ha alcanzado la cima del éxito y ha encontrado la manera de seguir marcando una diferencia en el mundo, no solo con su música y talento, sino con métodos de construcción de la paz duraderos y efectivos que empoderan a la próxima generación de constructores de paz. Es un honor reconocerlo como un homenajeado por los Premios Internacionales de la Paz”, declaró Sheldon Himelfarb, presidente y director ejecutivo de PeaceTech Lab.

Los Premios Internacionales de la Paz (IPH) rinden tributo a los líderes mundiales y agentes de cambio más destacados de nuestro tiempo que hacen de la filantropía y el servicio humanitario un sello distintivo de sus vidas, para el avance de la humanidad y nuestro planeta. Los homenajeados en 2022 incluyen a líderes empresariales que ayudan a millones de personas a obtener un acceso equitativo a la economía digital, así como a activistas y artistas que crean acceso a la educación, protegen el medio ambiente y lideran la lucha mundial por la igualdad y la justicia, utilizando la tecnología y los medios para recordarnos que nuestras historias personales pueden cambiar el mundo.

“El futuro del mañana dependerá de la juventud de hoy. Es de suma importancia para nosotros reconocer a los líderes que están educando a la próxima generación a que se conviertan en constructores visionarios y empoderados de un mundo que enfatice la paz primero”, agregó María Esmeralda Paguaga, productora ejecutiva de los Premios Internacionales de la Paz.

Como homenajeado a los Premios Internacionales de la Paz 2022, Juanes se une al destacado actor, productor ejecutivo y activista Forest Whitaker; fenómeno de Internet y autor de "Humans of New York”, Brandon Stanton; el presidente ejecutivo de Mastercard, Ajay Banga; y la presidente y directora ejecutiva de AMD, Dra. Lisa Su; y la líder de la juventud indígena y ambientalista, Tokata Iron Eyes, de la tribu Standing Rock Sioux.

El anfitrión, los intérpretes y los invitados especiales de los Premios Internacionales de la Paz 2022 se anunciarán en las próximas semanas. La ceremonia se transmitirá digitalmente a través de varias plataformas de redes sociales, incluidos los participantes y socios de medios de PeaceTech Lab, llegando así a una audiencia global de aproximadamente 15 millones de personas. Las plataformas de transmisión específicas se anunciarán más cerca de la fecha de transmisión el domingo 27 de febrero de 2022.

Los Premios Internacionales de La Paz serán traducidos simultáneamente a 5 idiomas, incluidos español, francés, portugués, swahili y lenguaje de señas; por lo tanto, lo que la convierte en una experiencia de paz verdaderamente global e inclusiva

