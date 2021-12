«En ocasiones, envejecer es cuestión de actitud»

Si supiéramos la cantidad de cosas que influyen en el estado de nuestra salud, podrían suceder dos cosas: o bien nos abrumaríamos, o tal vez sería un estímulo saber que hay un montón de factores que podemos modificar para estar mejor, para construir unos hábitos de vida realmente saludables. Conversamos acerca de ello con la escritora colombiana Nelly Micolta, así como de su nuevo libro, Estar bien.



¿Cómo surgió la idea de escribir Estar bien? La idea de escribir Estar bien surgió con pequeñas notas que empecé a escribir para mí misma, ya que soy consciente de que la salud lo es todo. Como terapeuta, me siento comprometida a hacer llegar este mensaje de bienestar a través de la publicación.

¿Consideras que nuestros hábitos de vida, en líneas generales, se han ido deteriorando a lo largo de los años? Es posible, ya que, con el afán en el que vivimos en la actualidad, a veces no dedicamos suficiente tiempo a nuestra familia como para disfrutar de una comida saludable y de otras actividades que pueden enriquecer nuestra vida.

En Estar bien hay un capítulo que me ha llamado mucho la atención, así que te hago directamente la pregunta: ¿envejecer es una cuestión de genes? No, envejecer no siempre está relacionado con nuestra genética, sino que es cuestión de actitud y de responsabilidad para con nosotros mismos. Si hemos nacido con una constitución débil, es un error llegar a pensar que no podemos hacer nada. En realidad, lo que podemos hacer es investigar y, a su vez, llevar a la práctica esos nuevos conocimientos, que contribuirán a mejorar nuestra salud.

En tu libro das al lector la oportunidad de decidir qué consejos va a aplicar para mejorar su vida, y eso es algo que no suele suceder. ¿Crees que, en muchas ocasiones, los libros de autoayuda tratan al lector de manera infantil? Pienso que existen muy buenos libros de autoayuda. Pero demasiada información hace que el lector no acceda a un estado de motivación, sino a uno de postergación. Por esta razón, me gusta escribir de manera sencilla para que el lector lleve a la práctica consejos fáciles de seguir y luego vea resultados sorprendentes. Respondiendo a tu pregunta, no creo que la autoayuda trate al lector de manera infantil, sino que, desde la simplicidad, es mucho más fácil captar la atención del lector y que él mismo diga: «Esto ya lo sé, pero jamás pensé que llevarlo a la práctica me podría ayudar tanto».

Has vivido en diversos lugares, ¿cuán saludable dirías que es España, comparada con otros países? Puedo decir que cada lugar tiene sus pros y sus contras. Si comparo España con otros países, pienso que los españoles están haciendo sus deberes de la mejor manera posible a favor de su salud.

¿Qué libros te han influido más a la hora de escribir? Soy saludable y Rejuvenece en la cocina,de la doctora Samar Yorde. Eliminar el estrés y Meditación, de Brian Weiss. Mejora tu salud de poquito a poco, del Doctor Juan. Cambia de hábitos,de Valeria Lozano.

¿Qué rutinas tienes tú para llevar una vida sana? Mis rutinas que me ayudan a vivir de manera saludable son las siguientes:

Para una vida calma, a primera hora de la mañana, hago una breve meditación de diez minutos.

Para fortalecer mi cuerpo, empiezo el día con un desayuno que puede contener un zumo de frutas frescas o trozos de frutas, pan integral y, por supuesto, una taza de un buen café colombiano.

Para ejercitar mi cuerpo, según la época del año, elijo algunas de estas actividades: caminar, correr, pasear en bicicleta, practicar yoga.

Para una vida emocional en equilibrio, me gusta mantener el contacto con mi gente a través de las redes sociales, sin abusar de estas cuando estoy separada de la virtualidad. Es decir, cuando tengo la oportunidad de estar físicamente con ellos, aprovecho el momento para mantener una conversación activa y positiva. Por eso, al tener contacto directo con las personas evito que el Smartphone suponga un inconveniente a la hora de entablar una grata conversación.