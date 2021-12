Especialidades de la abogacía: qué tipos existen El derecho es una disciplina que enmarca numerosas ramas Redacción

viernes, 17 de diciembre de 2021, 09:56 h (CET) Son profesionales que se vuelven esenciales en numerosas ocasiones, sabiendo que cada uno de ellos tiene una especialidad y que son expertos en materias muy específicas, con el fin de cubrir las necesidades de cada cliente y garantizar los mejores resultados al respecto.

Como bien es sabido, el derecho es una disciplina que enmarca numerosas ramas. Hay que decir que cada una de estas ramas se centran en casos concretos, sabiendo que, para garantizar los mejores resultados, se vuelve necesaria la figura de un abogado.

Cuando se habla de abogado se está haciendo referencia a un profesional licenciado en derecho que está inscrito en el colegio de profesionales que corresponde y que presta a los clientes todo tipo de servicios jurídicos, tanto en materia de asesoramiento como en asistencia.

Hay que decir que, el derecho cuenta con un gran número de ramas, precisamente por este motivo, en el momento que se necesite contratar los servicios de un abogado, se vuelve indispensable que sea experto en la materia que compete en cada caso. ¿Cuáles son los tipos de abogados más habituales y demandados?

Penal

Tal y como su nombre indica, los abogados penalistas son aquellos expertos en derecho penal y en todo lo relacionado con delitos. Su trabajo se basa principalmente en lo dictado en el Código Penal, independientemente de si el delito se ha sufrido o se ha cometido. Si tiene que defender a la víctima, el letrado tendrá que presentar y preparar la demanda y ser representante de la acusación. En el caso de que defienda al infractor, debe preparar todo el procedimiento para la defensa, así como llegar a acuerdos legales. Generalmente, el trabajo de este tipo de abogados se lleva a cabo en los juzgados de lo Penal y la Audiencia Provincial.

Tributario

Los abogados de derecho tributario son todos aquellos que se encargan de analizar y regular los tributos y obligaciones que establece el Estado. Generalmente, esto se enmarca dentro del derecho financiero, aunque los letrados se pueden especializar en esta parte concreta. Se trata de una de las disciplinas más importantes que existe en el derecho, debido a que es beneficiosa para combatir la corrupción.

Civil

En este caso, los abogados están especializados en el derecho civil y en la vida cotidiana de la sociedad. Estos letrados se centran en exclusiva en este tipo de derecho, sabiendo que pueden prestar sus servicios tanto a personas jurídicas como físicas. Son muchas las funciones que pueden llevar a cabo, desde reclamar una deuda económica, hasta llevar divorcios o incluso la separación de bienes. Habitualmente trabajan en la Audiencia Provincial y en los juzgados de primera instancia.

Laboralista

Se trata de una rama dentro del derecho civil, especializada en el derecho del trabajo. Este tipo de abogados se centran en todos los casos que tienen relación con el terreno laboral. Entre otras cosas, suelen ser piezas clave para intervenir en conflictos que se presentan entre las empresas o administraciones públicas y los trabajadores. Es esencial que un abogado laboralista conozca a la perfección órganos tales como los servicios de empleo o la Seguridad Social.

De familia

También el derecho de familia se enmarca dentro del derecho civil y, tal y como su nombre indica, los abogados se encargan de todos los casos relacionados con la familia, siendo los más habituales las separaciones y los divorcios. De igual modo, se encargan de las pensiones compensatorias o los problemas legales de adopción, entre otras cosas.

Administrativo

El derecho administrativo es aquel que puede servir tanto en el sector público como en el ámbito empresarial privado, así como particulares, puesto que los abogados especialistas en esta área realizan tareas como alegaciones, recursos, expropiaciones, valoraciones, ayudas o subvenciones.

Mercantil

