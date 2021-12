Diseña el mejor ambiente para tu hogar con imaginativos papeles pintados Una de sus grandes ventajas es que posee la capacidad de cambiar completamente la imagen de cualquier estancia con un presupuesto muy asequible Redacción

jueves, 16 de diciembre de 2021, 11:41 h (CET) El concepto vintage está de moda y es tendencia. Son aquellos objetos, atuendos y elementos decorativos que, a pesar de no ser nuevos, vuelven a primera línea por sus atractivos diseños y su funcionalidad. Entre ellos se encuentra el papel pintado, ese material para vestir las paredes de una habitación con grandes dosis de imaginación y creando ambientes increíbles y variados.

El origen del papel pintado se remonta a la antigua China, lugar en el que también nació el papel. Fue en este punto de Asia donde se comenzó a empapelar algunas paredes con el modesto y tradicional papel de arroz. Desde entonces, la historia de este elemento decorativo y protector de paredes ha evolucionado mucho con el paso del tiempo.

En nuestra historia más reciente, el papel pintado vivió su gran auge en la década de los 60 y, especialmente, de los años 70 del siglo pasado. Ahora, en pleno siglo XXI, el papel pintado ha retornado para llenar de mil sensaciones las paredes del hogar. Su imagen nos traslada cientos de sensaciones y sus grandes posibilidades decorativas son capaces de crear ambientes inspiradores para todos los gustos.

Los amantes de la naturaleza pueden recrear un hermoso jardín, los más viajeros pueden sentirse en su rincón preferido del planeta, los enamorados del mar podrán llevarlo hasta las paredes de las estancias de su hogar… Y así se podría seguir con un sinfín de posibilidades y escenarios, tan solo hace falta poner en marcha la imaginación y expresar preferencias e ideas a través de los innumerables temas que nos propone y sugiere el papel pintado.



Un aire nuevo en el hogar

Una de las grandes ventajas del papel pintado es que posee la capacidad de cambiar completamente la imagen de cualquier estancia con un presupuesto mucho más reducido que el que sería necesario invertir si se decide pintar. Además, su colocación es sencilla, rápida y no entraña grandes dificultades. Sin duda, el papel pintado es uno de los recursos más asequibles, acogedores y atractivos para decorar paredes. En este sentido, es importante confiar en los mejores especialistas para que nos guíen y nos proporcionen papeles pintados exclusivos y de calidad.

Es importante tener claro qué objetivo se quiere conseguir con la colocación de un papel pintado determinado, pues el hogar es el lugar en el que pasamos un mayor número de horas, es nuestro refugio y el lugar al que siempre volvemos. Es decir, se puede querer dotar a una estancia de elegancia, de calidez y confort, de un ambiente romántico, de diseños inspirados en el arte… Existen cientos de posibilidades.

Para los que prefieren los materiales ecológicos que protegen el medio ambiente, también existen los papeles pintados elaborados con ingredientes naturales y reciclados que, además, evitan en gran medida los aditivos y productos químicos.

El papel pintado es tendencia

Los diseñadores están apostando por este tipo de revestimiento de paredes para decorar hogares. El papel pintado es una tendencia que ha vuelto con un espíritu totalmente renovado y una amplia variedad de estilos y texturas que admiten mil combinaciones.

Existen diferentes tipos de papel pintado. Entre los principales está el flocado, con un aspecto que nos recuerda al terciopelo; el natural, elaborado con materias primas vegetales; el que posee un efecto arrugado, que confirma la famosa frase ‘la arruga es bella’; el metálico, que adopta tonos dorados, plateados o cobrizos; el vinílico, resistente al agua e ideal para cocinas o baños… Sea cual sea nuestra elección, confiar la decoración de nuestras paredes a Papeles de los 70 siempre es una buena decisión.

En Papeles de los 70 ofrecen mucho más que los siempre fascinantes modelos vintage. Están en evolución constante y ampliando su gama para incluir en sus colecciones una selección de los mejores papeles pintados del mundo. Además, podemos realizar nuestro pedido vía online, sin necesidad de desplazarnos y con todas las garantías. Por otra parte, nos ofrecen consejos de colocación y nos van guiando a través de su gran variedad de modelos y estilos.

