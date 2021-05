Lichis de Guandong: qué puede crecer en los árboles milenarios Comunicae

miércoles, 26 de mayo de 2021, 17:31 h (CET) El 20 de mayo, un dulce día (520 en China es homónimo de "te amo"). El lichi es una clase de fruta que apareció en varios puntos de referencia en América del Norte, Europa, el Sudeste Asiático, el Medio Oriente y otras regiones. ¿Qué tipo de fruta es? ¿Es comestible? ¿Es dulce? La localidad china de Genzi Town, en la ciudad de Gaozhou, provincia de Guangdong; se conoce como la cuna del lichi.

Hace dos mil años que esta ciudad sembró lichis por primera vez. Desde tiempos de la Dinastía Tang, los lichis de Gaozhou servían como tributo a la corte imperial de la antigua China. Hay un viejo huerto frutal en la villa Baiquiao, en Genzi Town, llamado el Huerto Frutal de Gongyuan. Se dice que el lichi fue la fruta con el que Gao Lishi, un eunuco de la Dinastía Tang, rindió tributo a la hermosa Yang y vino de este huerto.

El viejo Pierre, de 66 años de edad, que ha estado en Guangdong este año, dijo: “El lichi es popular en China y ha sido cultivado desde hace mucho tiempo. Puede impresionar tu imaginación el hecho de que estos árboles milenarios puedan producir frutas tan vibrantemente rojas". La fruta es dulce y aromática con una pulpa blanca en una coraza roja, aceptada y querida por la gente.

La pulpa contiene hasta un 66% de glucosa. Además, cuenta con múltiples vitaminas, ácidos orgánicos y otros nutrientes. ¿Cómo se come? John dijo, “huele bien, pero no muerdas directamente su piel áspera. Remuévela primero, luego muerde la pulpa blanca y deja que el jugo dulce llene tu boca, tal como si fuese el sabor del primer amor”.

Este año, los lichis de Guandong dan la bienvenida a otra buena cosecha. Ellos serán exportados a Canadá, Estados Unidos, Chile, Australia, Japón, Indonesia, Singapur, Malasia, Dubái, Nigeria, Sudáfrica y otros países. A comienzos de junio, el lichi llegará a los supermercados de estos países. "Estás invitado a saborear este dulce fruto que crece en estos árboles milenarios", incitan.

