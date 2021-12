La mediocridad responsable Sois responsables de un ejército debilitado, de una prensa corrompida, de unos sindicatos politizados Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

jueves, 16 de diciembre de 2021, 10:06 h (CET) Las palabras del Centro Derecha…, protestonas, ambiguas, grandilocuentes, serviles de sus escaños: “Prometo que... Aseguró que... No permitiremos que... Iremos a los Tribunales... ¡Oh... Oh...!, el aborto, la eutanasia, la "reeducación ideológica", las vendettas radicales, la "comercialización del Estado... ¡Poco a poco! ¿De qué sirven en un Hemiciclo lo más parecido a un fotograma de los años 30?

La realidad, señor Casado, del P.P., señora Arruinadas, de Ciudadanos, es que las calles son de las izquierda socialista ENFERMIZA, de los medios de comunicación, COBARDEMENTE MEDIATIZADOS mediante prebendas por un Partido mentiroso, disfrazado de "franciscano", Partido convertido en PUZZLE de ideologías contrarias a una JUSTA CONVIVENCIA...

No, señores Congresistas, que se dicen de Centro... su política, SÍ, la suya, SÍ que es piadosamente prudente, de testa humillada, de simplones púlpitos, de "perro ladrador poco mordedor"...

No lloréis por nosotros, firmantes de la concordia de los años 70, ¡NO! Llorad por nuestra infancia y juventud, presa fácil de las fauces del comunismo, del separatismo, del populismo... de las fauces de las mentiras, de los odios históricos... de los mendigos con planes de pensiones millonarios...

¡LLORAR POR EL FUTURO!

Sois responsables de un ejército debilitado, de una prensa corrompida, de unos sindicatos politizados, de una inmoralidad programada, de una caterva de profesionales podridos, al servicio lacayo del “señor”…

Señores de CENTRO DERECHA... ¡Cobardía andante... Quijote moderno alucinado... Monigote político utilizable...!, el pueblo sencillo, mayoritariamente de Centro, no perdonará la FALSA y UTILIZADA PRUDENCIA con la que habéis vivido cómodamente.

Ahora, para mayor inri, os dedicáis a atacar a los que, con valentía, GRITAN EN EL DESIERTO, defendiendo los intereses del pueblo; ya sabéis quiénes son, ISABEL AYUSO, VOZ y sus excepcionales equipos de trabajo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El segmento de leche A lo largo de estos últimos días se ha hablado mucho de la salud de los integrantes de este segmento (que me acabo de inventar) La mediocridad responsable Sois responsables de un ejército debilitado, de una prensa corrompida, de unos sindicatos politizados Comparaciones enriquecedoras Libertad de elección de juguetes La torpeza del ministro comunista llega a no saber que todos los niños juegan con los juguetes que ellos eligen. No hacen falta campañas ni huelgas con tintes de algarada De la movilidad al encuentro Es cierto que la aproximación entre unos y otros, plantea un problema urgente de convivencia, pero esta diversidad también nos enriquece y nos pone en el camino de la concordia