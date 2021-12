Miranda de Ebro se posiciona como centro empresarial de referencia nacional En la ciudad burgalesa se han producido más de 100 nuevas inversiones empresariales en suelo industrial en el último quinquenio Redacción

miércoles, 15 de diciembre de 2021, 09:59 h (CET) En los últimos 5 años, algo importante ha debido ocurrir en la pequeña ciudad burgalesa de Miranda de Ebro atendiendo a datos que, objetivamente, hacen pensar que se ha producido un claro punto de inflexión. Y es que, tanto el número de parados (poco más de 2.000 desempleados) como la tasa de paro (poco más del 12%) han descendido en Miranda de Ebro a valores en los que sólo se encuentran cifras menores retrotrayéndose a 2007, último año de bonanza, previo a la devastadora crisis de 2008, que tan específicamente afectó a la economía mirandesa.

Paralelamente, Miranda de Ebro ha comenzado a recuperar población en el último trienio y a aumentar su renta media por habitante, encabezando la lista de las ciudades de más de 20.000 habitantes que no son capital de provincia en Castilla y León, y tan solo por detrás de las capitales de provincia de Valladolid, Burgos y León.



En Miranda de Ebro se han producido más de 100 nuevas inversiones empresariales en suelo industrial en el último quinquenio, además de más de 40 ampliaciones de empresas preexistentes en los polígonos de la localidad, habiéndose adquirido más de 1,5 millones de metros cuadrados de suelo industrial.

Además, algunos de los proyectos son de gran calado, dado que cuentan con un potencial generador de empleo directo, cifrado en más de 100, o incluso más de 200 empleados. En concreto, recientemente se han captado 4 inversiones con ese potencial (Seur, la Plataforma Logística de Aldi, la firma del sector de automoción IPM-Rubí y la actividad tecnológica del Centro de Competencias Digitales de Logirail).

Este hecho se debe poner en perspectiva al considerar que en Miranda de Ebro sólo 4 firmas, ya implantadas, superan la cifra de los 100 empleados (las industriales Aciturri, Hydro y Alucoil y la Plataforma Logística de Día).

Crecimiento del sector logístico

De las más de 100 nuevas inversiones empresariales en Miranda de Ebro, un tercio se corresponden con empresas logísticas, lo cual refleja la magnitud de la apuesta del sector por la localidad mirandesa. Resulta especialmente significativo que la ciudad de Miranda de Ebro haya conseguido disponer de una plataforma logística que garantice la multimodalidad camión-tren-barco, gestionando un proyecto específico que lo ha hecho posible en tan solo dos años, mediante la inversión de JSV Logistic y la creación de la Terminal de Contenedores Miranda, consiguiendo generar un flujo de 5 trenes semanales con el puerto de Barcelona, entrando también de lleno en la apuesta por Miranda Synergy, el operador logístico del grupo Hutchison Ports, considerada, la red portuaria líder a nivel mundial.

Es digno de mención, igualmente, el hecho de que Seur, la principal empresa de transporte de España, haya decidido montar en Miranda de Ebro dos proyectos estratégicos a nivel nacional para la compañía: su almacén de trámite aduanero en el polígono de Rottneros y su hub de distribución de mercancía internacional, en el polígono de Ircio.

También Aldi ha escogido Miranda de Ebro para montar su gran Plataforma Logística, un referente a nivel nacional que operará también desde el polígono de Ircio, construyendo la nave más grande de la localidad mirandesa. Igualmente, otras empresas del sector, como Transportes Van Overveld, Transluca-Lucano, o CTC, han apostado por montar sus proyectos en el polígono de Ircio. Además, se han implantado importantes firmas logísticas de referencia en sus ámbitosen el polígono de Las Californias, en ubicaciones estratégicas entre la N-1 y la A-1, como Olano, Geimex, Niels PaghLogistics, MT&LS Transportes Internacionales, Transleyca, o Loalco, y se encuentra pendiente de desarrollo el proyecto de otro gigante del sector (Stef, la empresa líder a nivel europeo en el transporte de alimentos bajo temperatura controlada).

Por otro lado, otras destacadas compañías del sector han apostado por el polígono de Bayas, también directamente conectado con la N-1, como Grupo Mondego, Llewo o Sealog.

Crecimiento del sector industrial

Otro tercio de las nuevas inversiones en Miranda de Ebro se corresponden con el sector industrial, con una amplia variedad de empresas que operan en diferentes ámbitos, lo que es reflejo de un dinamismo multisectorial creciente.

En el polígono de Ircio se han producido varias nuevas inversiones, destacando las de AciturriAeroengines (aeronáutica), IPM-Rubí (automoción), Neelam (químico-agroalimentaria), Serabur (agroalimentaria) o Remaelectric (manufactura). Además, Remaelectric también ha doblado su apuesta por Miranda de Ebro montando un segundo proyecto industrial manufacturero, en este caso en el polígono de Bayas; polígono donde también han entrado nuevas inversiones, entre las que se pueden destacar las del Grupo Alibérico, referente sectorial del metal (con las nuevas AlintraSystems y Durolac) Tropical Miranda (agroalimentaria), Equipos de Protección Mirandeses (manufactura en base a economía social), o Envases y Embalajes Europa (protección medioambiental en base a economía circular).

También el polígono de Las Californias ha visto aumentada su huella industrial, con nuevas actividades empresariales como las manufactureras Tacklewood o MMC, o proyectos industriales del sector del reciclado como Micodre. De igual manera, en unidades aisladas de otros suelos de uso industrial mirandeses, han entrado otros proyectos del sector del reciclado (Greenbio) o del sector agroalimentario (Brainapple).

Crecimiento del sector tecnológico

Específicamente, el sector tecnológico ha comenzado a consolidarse en Miranda de Ebro con la entrada en funcionamiento de dos empresas tecnológicas en el polígono de Bayas: beBee y el Centro de Competencias Digitales de Logirail.

Crecimiento del sector terciario

Por su parte, el sector terciario, en lo relativo a nuevas actividades de servicios, tanto en suelos industriales como en suelos de uso comercial, ha absorbido otro tercio de las nuevas inversiones. Así, han entrado nuevos proyectos de firmas tan reconocidas como Decathlon, Semark Lupa, o McDonald´s, así como Propenor o Proyecfilm, redundando en un interesante dinamismo multisectorial.

La generación de marca territorial: Una estrategia de éxito en Miranda de Ebro

Miranda se ha visto progresivamente reforzada con el apoyo de importantes líderes de opinión y expertos analistas de reconocido prestigio a nivel nacional, lo que ha sido refrendado en la innegable demostración de fuerza y unión que supusieron los encuentros empresariales “Mirando al Futuro” y “Miranda Business Market”, claves en la atracción de inversores a la ciudad y estratégicos en la generación de nuevos proyectos en la localidad mirandesa.

Las opiniones de diversas personalidades, relevantes en el mundo de la comunicación, la empresa y la economía, dejan claro que algo importante y trascendente se está moviendo en Miranda.

- Josu Gómez Barrutia: “No conozco ninguna iniciativa de ningún municipio de las características de Miranda en cuanto a población que en tan poco tiempo haya rentabilizado de manera tan clara un proyecto estratégico, y puedo asegurar que conozco muchos”

- Antonio Garrigues Walker: “Miranda de Ebro ya se ha dado cuenta de cómo establecer una política de atracción de capital”

- Ernesto Sáenz de Buruaga: “Este es un plan muy riguroso que puedo asegurar que lleva muchísimo trabajo, mucha dedicación, mucho sacrificio, que ha tocado muchas puertas y lo ha hecho con mucha humildad”

- Álex Rovira: “No conozco ningún caso como este, de esta naturaleza, integrando líderes de opinión, y trabajando como se está trabajando” “Pocas veces uno tiene el privilegio de encontrarse con un grupo de personas que quieren llevar adelante un proyecto pensando en grande, mirando lejos” “Cuando las administraciones públicas se juntan con las organizaciones privadas se pueden conseguir resultados como éste; esto es un síntoma de que se están haciendo las cosas bien”

- Víctor Arribas: “Con este proyecto se ha sabido contagiar entusiasmo a través de la comunicación, que es muy importante, porque aquí hay un proyecto que transmitir a todo el país; es un trabajo bien hecho”

- Carmen Tomás: “Es un proyecto espléndido, que en sólo dos años ha conseguido plantar mucho más que una semilla, implicando a toda la gente y a los empresarios”

- Ibón Areso: “Quien se esfuerza lo consigue, quien apuesta gana y querer es poder. Miranda se está enfocando con corazón y con cabeza, con las dos cosas”

- Antonio Garamendi: “Miranda está en un sitio estratégico, es un cruce de caminos espectacular”

- Ginés Clemente: “Miranda es el mejor sitio para invertir”

Miranda ha conseguido diferenciarse claramente en el panorama nacional y lo ha conseguido, no sólo gestando unas condiciones de inversión extraordinariamente competitivas, sino difundiéndolas con el apoyo de una veintena de personalidades conocidas a nivel nacional (con el apoyo de figuras tan reconocidas como Ernesto Sáenz de Buruaga, Ramón García, Mar Saura, Pedro Ruiz, Víctor Arribas, Carmen Tomás, Alicia Senovilla, Mabel Lozano, Juanma Romero, AntxónUrrosolo, David Guapo, Serafín Zubiri, Álvaro Urquijo, Mikel Herzog, Pablo Alfaro, Andoni Iraola, Joseba Beloki, Tomás Roncero, Pedro García Cuartango, o Agustín Zamarrón), así como de muchas de las más importantes personalidades mirandesas (entre las que se encuentran los agentes económicos locales, así como grandes empresarios).

La página web de Miranda Empresas es un espectáculo audiovisual digno de análisis, y la generación de noticias empresariales, un auténtico hervidero. El proyecto dinamiza 6 redes sociales, se acude a las principales ferias empresariales del país, y han conseguido aparecer en prácticamente todos los medios de comunicación, trascendiendo lo local, provincial o regional, calando incluso a nivel nacional (tanto en prensa escrita como en canales de televisión).



