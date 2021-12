Amplio surtido de pirámides de cuarzo en la tienda online Tierra de Gemas Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Las pirámides eran un símbolo sagrado y de poder para las civilizaciones antiguas, consideradas el mejor lugar para llevar a cabo cualquier tipo de ceremonia debido a los inmensos beneficios que se conseguían canalizando su energía.

Hoy en día, las pirámides de cuarzo tienen el mismo objetivo: concentrar y purificar la energía agregando los beneficios que el mimo cristal ya contiene.

Tierra de Gemas es una tienda de minerales y de piedras protectoras que diseña sus propias pirámides de cuarzo, utilizando piedras naturales y originales. Dispone de una tienda online donde ofrecen cuarzos tallados en forma de pirámide, con diferentes tamaños y versiones, cada uno con beneficios y propiedades para diferentes usos.

¿Cuáles son los beneficios de las pirámides de cuarzo? Los cuarzos son rocas naturales formadas en la corteza terrestre que tienen una gran carga de energía propia. Cuando se le da forma de pirámide, se hace con el propósito de canalizar esa energía y amplificarla para utilizarla con beneficios curativos y terapéuticos.

La energía que generará la pirámide irá en función de las propiedades que tenga el propio cristal con el que se ha realizado la pieza. Por ejemplo, una pirámide de cuarzo verde es ideal para tratar problemas de salud y hacer desaparecer las energías negativas del cuerpo que puedan estar causando alguna molestia.

Dependiendo del propósito que busca la persona y de las energías que quiera atraer, se debe elegir el tipo y color de la pirámide, ya que cada una trabaja propiedades diferentes. Lo recomendable es consultar con el terapeuta o documentarse acerca de las propiedades que tiene cada cuarzo.

Cómo se usan las pirámides de cuarzo Una vez se ha escogido la pirámide de cuarzo, utilizarla es muy sencillo. Lo principal es asegurarse de limpiar todo tipo de energía cargada sobre la piedra, ya que este mineral, por naturaleza, absorbe cualquier tipo de fuerza.

Una vez limpia, el siguiente paso es cargar la pirámide con la energía particular del individuo. Solo basta con exponer la roca al sol en un entorno que esté limpio y cargado de energías naturales y positivas, para lo cual se puede utilizar incienso, flores, velas y si es posible realizar una meditación. Una vez se haya cargado lo suficiente, la piedra estará lista.

La forma en que se use la pirámide de cuarzo dependerá de lo que desee cada persona. Puede utilizarse como replicador de energías para las meditaciones, colocarlo en la oficina para mejorar la productividad o ponerla en la puerta principal de la vivienda con el propósito de repeler las energías negativas. Sea cual sea el tipo de cuarzo que se esté buscando, en Tierra de Gemas el cliente encontrará un amplio surtido de pirámides de minerales naturales en diferentes tamaños.

