«La felicidad no viene de serie, tienes que poner de tu parte»

Las novelas de Mar del Olmo (Valdepeñas, Ciudad Real, 1968) ponen de relieve que los problemas cotidianos son algo que afrontar desde el humor. Mejor hacerlo así que agarrándose a los clichés absurdos que todo tipo de industrias se dedican a vendernos sobre la maternidad, el trabajo ideal, etc. Ana, la protagonista de sus novelas 45 días por año y El mito del chiringuito es capaz de enfrentarse a todo eso desde su posición de mujer que supera ese punto de no retorno que el mundo parece haber fijado en los cuarenta.

¿Es posible ser feliz y sentirse plena cuando pasas los 40? A partir de los 40 es cuando consigues juntar todos los ingredientes que te hacen falta para sentirte plena y, por lo tanto, feliz. Los 40 de ahora no son los de nuestras abuelas, ni siquiera los de nuestras madres. Si tienes hijos, es probable que ya sean más independientes; la madurez que tienes te hace restar importancia a cuestiones banales, sigues teniendo ganas de vivir a tope y fuerzas para dar mucha guerra… Si no eres feliz es porque no te empeñas o porque te has puesto el listón demasiado alto. En ese caso, daría igual que tuvieras 20, 30 o 60. Hay que poner de tu parte también para encontrar la felicidad. No viene de serie.

Hay pocos ámbitos donde a una mujer no se le pongan trabas a medida que va cumpliendo años, ¿es la escritura uno de ellos? Ahora que aún arrastramos la polémica de la verdadera identidad de Carmen Mola, no sé si sabría dar con la respuesta correcta. Empezar una carrera profesional a partir de una edad madura es difícil, y no importa que sea en el campo de la ingeniería o de la literatura. Si en nuestro sector es difícil hacerse un hueco porque hay mucha gente con talento, puede que la edad te haga desenvolverte en terrenos donde tus intereses estén muy alejados de los que exige el mercado. Es más creíble encontrar nuevas voces y nuevos talentos entre los jóvenes que entre las mujeres de más edad, porque nadie las va a buscar en nuestro colectivo. Eso no quiere decir que no haya opciones u oportunidades. A veces solo se trata de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Y no escribir erótica, que ya está saturado de mujeres que lo hacen genial y con las que se hace complicado competir (no puedo evitar la acidez).

¿Crees que tus libros pueden ayudar a sobrellevar mejor, y a disfrutar, esta etapa de la vida? Creo que mis libros ayudan a reírte de los problemas cotidianos que es la mejor terapia. Muchas veces puedes quitarle importancia a tus preocupaciones cuando ves las desventuras de otro, y ese objetivo se consigue en mis novelas. Cualquiera puede pensar que lo que le ocurre a Ana y su familia es mucho peor, así que se le quita hierro al asunto. No me considero una gurú como para hacer que las vidas de los demás sean mejores en nada. Pero unas horas llenas de diversión sí que les garantizo, y eso sí que es sinónimo de disfrute.

¿Cuál ha sido la mayor dificultad que te has encontrado como escritora? Lo más difícil es conseguir llegar a una editorial y que te lean. Lograr hacer un documento profesional y atractivo que atrape al editor y que quiera saber más de ti y tu manuscrito. También me parece tarea imposible saber cuáles son las tendencias del mercado. Por qué en un determinado momento un libro de un género concreto triunfa, y tras él muchos similares, y al mes siguiente el gusto del consumidor ha dado un giro de 180 grados. Me encantaría ser capaz de entender por qué suceden estos cambios y qué es lo que marca tendencia en las ventas de libros.

¿Qué opinas de esos clichés con los que nos bombardean de que el trabajo es salud, que la maternidad es una bendición, etc.? Me parecen clichés ridículos. El trabajo no es salud, sino estrés, y el estrés mata. La maternidad puede ser una maldición si tienes hijos problemáticos. Es ese pensamiento positivo que nos han metido con calzador en la cabeza. Frases hechas que hay que poner en cuarentena, pero que si lo haces, te conviertes en un antisistema. Es una sonrisa postiza pintada en la cara que, en lugar de hacernos parecer felices, nos convierte en payasos sin vocación. Tener un trabajo que te hace feliz te regala salud. Los hijos te dan días buenos y días para regalarlos y eso no te convierte en una mala madre, sino en una persona normal.

Hay quien etiqueta tus libros como chic lit, ¿estás de acuerdo? Si el chic lit es un género de novelas protagonizadas por mujeres que cuentan sus historias, normalmente divertidas, en primera persona, mis novelas entrarían dentro del género. Si alguien asocia este género a alguna modalidad de comedia romántica, categóricamente no. Porque no tienen un argumento romántico en ningún caso, por mucho que pueda haber algún capítulo que sí tenga que ver con el amor o el sexo. No hay enredos amorosos en mis novelas.

Cuéntanos algo sobre futuros proyectos. Estoy escribiendo una nueva novela. Esta vez con un protagonista masculino, con grandes dosis de humor, pero también con una crítica social importante. No sé hacerlo de otra manera. El argumento es un poco sorprendente y estoy segura de que gustará. También tengo aparcada otra novela que de momento no me veo capaz de continuar. Demasiado seria para un momento difícil.

¿Te ha pasado lo de que el perro sea el único que se alegra de que llegues a casa? A veces, ni el perro…