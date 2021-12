​Los datos de inflación de EE.UU. parecen ser coherentes con la aceleración del tapering de la Fed y la subida de los tipos de interés El descenso de los casos de COVID-19 en EEUU ha contribuido a la recuperación de la demanda y aumento de precios en las categorías de servicios de viaje Redacción

lunes, 13 de diciembre de 2021, 12:14 h (CET) La solidez del aumento de los precios en el informe del IPC (Índice de Precios al Consumo) de noviembre de 2021 refuerza las expectativas de que la Reserva Federal anunciará un ritmo más rápido de reducción de las compras en la reunión de diciembre, con el objetivo de finalizarlas en marzo de 2022. Y, como ya comentamos tras la publicación del IPC de octubre, creemos que en su próxima reunión la Fed también ajustará sustancialmente al alza su trayectoria prevista de subidas de tipos, ya que se centra en volver a situar la política en un punto neutro durante los próximos años.

Aunque los riesgos al alza de la inflación probablemente justifiquen una postura más dura, al mismo tiempo el banco central es consciente del riesgo de que la inflación se modere por sí misma, y de que subir el tipo de interés demasiado pronto o en exceso podría frenar la recuperación de Estados Unidos.

Los riesgos de la inflación determinan la política de la Reserva Federal

Aunque seguimos esperando que la inflación estadounidense se modere el próximo año, los riesgos de una inflación más persistente han aumentado en los últimos meses. La inflación subyacente del cuarto trimestre de 2021 probablemente superará a la del tercer trimestre, pero no esperamos que alcance el ritmo máximo de principios de año. Dado que las expectativas de inflación parecen ser adaptativas, nuestra opinión es que cuanto más tiempo se mantenga la inflación elevada, mayor será el riesgo de que los consumidores ajusten sus comportamientos de forma que contribuyan a una inflación persistentemente elevada.

Creemos que la Reserva Federal querrá gestionar este riesgo acortando el tiempo en el que reducirá sus compras de bonos del Tesoro de EE.UU. y de valores respaldados por hipotecas (MBS), con el objetivo de finalizar el programa en marzo de 2022, al tiempo que señala que es probable una subida de tipos en junio. Esperamos que la Fed inicie este proceso de comunicación en su reunión del 14-15 de diciembre anunciando una reducción de 30.000 millones de dólares en las compras de activos a partir de enero de 2022, duplicando el ritmo de los dos meses anteriores. La Fed también publicará previsiones económicas y políticas actualizadas en la reunión de diciembre, y esperamos que la senda de tipos revisada implique dos subidas de tipos en 2022, seguidas de tres en 2023 y cuatro en 2024. Esto situaría el tipo de interés oficial muy cerca de las estimaciones de la Reserva Federal de neutralidad a finales de 2024.

Aunque se trata de un cambio agresivo según los estándares históricos (recordemos que el "diagrama de puntos" no se introdujo hasta 2012), creemos que el riesgo es que la senda media se revise al alza aún más de lo que esperamos.

Claves del IPC de noviembre: alquileres, bienes y viajes

El IPC subyacente de Estados Unidos aumentó un 0,5% intermensual (m/m) en noviembre. En particular, los alquileres y los alquileres equivalentes a los de los propietarios (OER) aumentaron un 0,4% por tercer mes consecutivo. De este modo, el indicador está en camino de volver a acelerar hasta el 5,5% interanual, muy por encima de su tendencia anterior a la pandemia. La escasa oferta, la demanda relacionada con la pandemia de más espacio fuera de las zonas urbanas y los bajos tipos de interés han contribuido a la más rápida aceleración interanual de los precios de la vivienda en EE.UU. (18,5% interanual) en la historia del índice de precios de la vivienda de la FHFA, y se está extendiendo a los mercados de alquiler.

Por lo demás, los precios de los bienes básicos también se mantuvieron firmes en medio de una fuerte demanda de bienes duraderos y una oferta relativamente inelástica. Como se esperaba, la inflación de los vehículos de motor se mantuvo firme, con un aumento de los precios de los vehículos nuevos y usados del 1,1% y del 2,5% m/m, respectivamente. Los daños sufridos por los vehículos a causa del huracán Ida elevaron los precios de los coches usados -una fuente de inflación que esperamos que disminuya en los próximos meses-, mientras que los cuellos de botella logísticos en EE.UU. y las interrupciones de la producción en toda la cadena de suministro mundial han reducido los inventarios en varias categorías de bienes minoristas y han aumentado los precios.

La inflación de los precios del comercio minorista se sitúa ahora en torno al 4,5% interanual, en contraste con las tendencias deflacionistas que existían antes de la pandemia, ya que el inicio anticipado del periodo de compras navideñas y los bajos inventarios del comercio minorista han contribuido a otro mes fuerte de los precios de los bienes. Los minoristas han conseguido atraer a los clientes para que realicen sus compras navideñas con antelación frente al riesgo de encontrarse las estanterías vacías, y esto se ha visto recompensado con menos descuentos en comparación con los periodos típicos de compras navideñas. De hecho, las prendas de vestir (+1,3% intermensual), los suministros para el hogar (+0,7% intermensual) y los artículos de ocio (+0,3% intermensual) experimentaron fuertes aumentos de precios.

Por último, el descenso (hasta noviembre) de los nuevos casos diarios de COVID-19 en Estados Unidos contribuyó a la recuperación de la demanda y al aumento de los precios en las categorías de servicios de viaje. Las tarifas aéreas se recuperaron (+4,7% m/m) después de que los precios cayeran durante cuatro meses consecutivos, aunque las tarifas aéreas siguen bajando un 20% respecto a los niveles anteriores a la COVID, ya que los viajes corporativos siguen deprimidos.

Por el contrario, los precios de los hoteles fueron fuertes por segundo mes consecutivo (+3,2% m/m); los precios han superado los niveles anteriores al COVID, ya que mucha gente viaja en coche y compite por una menor oferta, dado que algunos hoteles no han vuelto a abrir. La variante Ómicron parece ser el riesgo clave para una mayor recuperación de los precios de los servicios de viajes en Estados Unidos durante el próximo trimestre. De hecho, es probable que los riesgos relacionados con la pandemia sigan siendo una incertidumbre clave y una fuente de perturbación en muchas áreas de la economía.



Noticias relacionadas