Dolores, falta de deseo o cansancio, principales motivos por los que las mujeres evitan el sexo tras ser madres

lunes, 13 de diciembre de 2021, 11:56 h (CET) Aunque hasta un 60% de las mujeres evitan mantener relaciones sexuales después del parto, a una de cada cuatro le resulta incómodo hablar abiertamente del tema incluso con sus propias parejas. Estos datos indican que el cambio en los hábitos sexuales tras la maternidad sigue siendo un tema tabú entre las mujeres españolas.



Así lo afirma el I Estudio sobre sexo y maternidad de INTIMINA, compañía que ofrece la primera gama dedicada a cuidar todos los aspectos de la salud íntima femenina.

Entre los motivos principales por los que las mujeres evitan mantener relaciones sexuales vaginales destacan los dolores o molestias físicas (57%), la falta de deseo sexual (52%) o el cansancio (50%). La salud mental de las mujeres durante la maternidad también afecta a su apetito sexual: casi un 20% afirma que la tristeza o la ansiedad son uno de los motivos por los que evitan el sexo. Otro de los factores que podrían influir considerablemente es la dificultad de alcanzar el orgasmo: hasta un tercio de las mujeres (33%) ha notado un cambio respecto a antes de ser madres.

“En las relaciones con estimulación de clítoris el 100% de las mujeres alcanzan el orgasmo. El puerperio pone encima de la mesa la realidad de que nuestro placer sexual es independiente de la penetración vaginal. Además, esta etapa post-parto requiere un ajuste psicológico en la madre pero también en el padre, que conllevará cambios sexuales en la pareja a los que ambos deben adaptarse”, afirma Irene Aterido, sexóloga y experta en ciclo menstrual de INTIMINA. Por ello, es imprescindible empezar a cuidar esta musculatura desde antes del embarazo.

Para gestionar estos cambios en la vida sexual de las mujeres tras el parto, la paciencia es clave. Con el tiempo, la mayoría de las mujeres retoman su apetito sexual: más del 70% de ellas lo recuperan antes de los 6 meses. Solo un 3% afirma no haberlo retomado nunca tras la maternidad.

¿Qué papel tiene el suelo pélvico en la sexualidad de las mujeres durante la maternidad?

Aunque muchas mujeres lo desconocen, la salud del suelo pélvico podría estar detrás de muchas de las disfunciones sexuales que se producen tras el parto, como los dolores o la dificultad para alcanzar el orgasmo. “Hay cambios innegables en el suelo pélvico post parto. Tener un suelo pélvico con un tono correcto y tratar las episiotomías es lo que, junto con la estimulación que más nos guste, tiene mayor importancia para que consigamos el orgasmo”, recalca Irene Aterido. Por ello, es imprescindible empezar a cuidar esta musculatura desde antes del embarazo.

Un suelo pélvico en buen estado también previene escapes de orina al reír, toser, estornudar o practicar algún ejercicio físico. De hecho, el 54% de las mujeres encuestadas ha sufrido alguno de estos problemas tras el parto.

Lamentablemente, casi la mitad de ellas no recibió información por parte del personal sanitario durante el embarazo sobre la importancia del suelo pélvico para su salud íntima. Este dato pone de manifiesto la falta de conocimiento que existe sobre este tema en el ámbito de la sanidad, ya sea por desinformación o porque no le dan la importancia necesaria. Este podría ser uno de los motivos por los que el 49% de las mujeres tampoco conocen la importancia de realizar ejercicios de Kegel para mantener el suelo pélvico con buen tono.

Pero no todo son malas noticias. Según el estudio, más del 50% de las mujeres ya realizan ejercicios Kegel: un 21% empezó antes de dar a luz y un 29% lo hizo después. Además, un 34% de ellas tiene intención de empezar a practicarlos aunque ahora mismo no lo esté haciendo.

"Disfrutar de una vida sexual plena es esencial para el bienestar de las mujeres, independientemente del momento vital en el que se encuentren. La maternidad no debería ser una excepción. Por ello, desde INTIMINA apostamos por iniciar la conversación en torno al tabú que envuelve la sexualidad de las madres. Si están sufriendo alguna disfunción deben sentirse en plena confianza para hablar de ello" afirma Pilar Ruiz, Responsable de Comunicación de INTIMINA en España.

