¿Qué dulces elegir esta Navidad sin descuidar nuestra salud? ¿Es posible disfrutar de ellos sin aumentar de peso?

lunes, 13 de diciembre de 2021, 10:47 h (CET) Llega la Navidad y con ella los dulces navideños. ¿Es posible disfrutar de ellos sin aumentar de peso? El aumento de peso durante las fiestas navideñas no depende solo de los dulces, sino de las cantidades generales de comida que ingerimos, del tipo de alimentos, de las bebidas y claramente de la reducción de la actividad física habitual.



“Con la Navidad podemos engordar de dos a cuatro kilos si no controlamos la alimentación. Es importante intentar reducir el consumo de dulces y reservarlos sólo para los días más especiales de estas fiestas evitando que se conviertan en una costumbre diaria. Además, si es posible, intenta compensar la toma de estas calorías extra reduciendo su ingesta en otras comidas como por ejemplo evitando la copa de vino de más, las salsas o los embutidos”, comenta Isabella Mattei, Especialista en endocrinología y nutrición y doctora en Melio.es

También es importante no perder la rutina o al menos, pasear unos 40-60 minutos cada vez que haya oportunidad, así como intentar comer verdura 1-2 veces al día y acompañar las comidas con agua. Melio.es, plataforma online de análisis de sangre personalizados junto a la doctora Isabella Mattei hacen un repaso por los dulces más típicos de la Navidad, de más a menos “saludables” con el fin de conocer sus ingredientes y mantener un consumo responsable. ¿Qué dulce elegir?

Roscón de Reyes

Con este dulce coronamos las fiestas del año. Lo puedes encontrar de muchos tipos: relleno de nata, de cabello de ángel, de chocolate, de crema, con nueces, pasas y muchos más. Entre ellos el mejor según el aporte de lípidos, azúcares, proteína y fibra es el de frutos secos sin cremas añadidas. De los diferentes dulces este es el que aporta la menor relación de azúcares (13gr) y grasa saturada (9gr) con un 22% por cada 100gr, que suele ser el correspondiente a una ración. Aun así, si te limitas a tomarlo en la noche de Reyes elige el que prefieras y disfrútalo mucho porque no volverá hasta dentro de un año.

Turrón de almendra

Tanto el blando como el duro aportan pocas grasas saturadas (3-4 gr) respecto al mayor aporte de azúcar ( 27-29 gr) con un total de 31-32% por cada 100 gr, aunque en general las raciones suelen ser inferiores, más bien entre los 25-35 gr así que podría compartir el podio con el roscón.

Polvorones

Son unos dulces con un alto contenido en grasas saturadas (12gr) pero con menor aporte de azúcares (23,4 gr) por un total del 35,4% por cada 100gr, con peso por cada polvorón de aproximadamente 25 gr.

Turrón de Yema

Con pocas grasas saturadas (2,5 gr), menos que los demás, pero más azúcar (45,5 gr) con un total del 48% por cada 100gr siendo la ración de unos 25-35 gr.

Mazapanes

Contienen poca grasa saturada (2 gr) y un dulzor potente con 48gr de azúcares y un total del 50% por cada 100gr, siendo un mazapán normal de unos 15-30gr.

Bombones de chocolate

Tan pequeñitos y potentes. Por cada 100 gr aportan 17,5 gr de grasa saturada y 51,5 gr de azúcares. Aun así, un bombón suele ser de unos 9-12 gr así que siguiendo una de nuestras recomendaciones podrás disfrutarlos sin remordimientos.

