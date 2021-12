Cuatro de cada diez mayores de 55 años ayuda económicamente a sus familiares Principales conclusiones del II Barómetro del Consumidor Sénior Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 11 de diciembre de 2021, 11:09 h (CET) Cuidan su salud y van poco al médico. Así lo apunta el II Barómetro del Consumidor Sénior, que ha presentado hoy Fundación MAPFRE con el objetivo de identificar los hábitos de consumo que tienen los mayores de 55 años, un segmento de la población que actualmente está formado por 15,8 millones de españoles.

La pandemia, según la investigación, no ha variado la frecuencia de asistencia de los sénior a los centros sanitarios, de hecho, solo el 18% realiza visitas frecuentes a un centro de salud, pero sí ha empeorado su salud emocional durante el último año (53%), especialmente en la franja de edad comprendida entre los 55 y los 64 años.



En este contexto, los mayores de 55 años continúan preocupándose por el cuidado de su salud física, especialmente a través de la alimentación (77%), revisiones médicas (60%), horas de sueño (58%), práctica de ejercicio (55%) y evitando el consumo excesivo de alcohol y tabaco (52%), entre otros. Según los datos aportados por el informe, los sénior se caracterizan, además, por estar un 18% más interesados en llevar hábitos de vidasaludables que los jóvenes, especialmente por el fitness online.

Optimistas y con poder adquisitivo



Los mayores españoles forman una red de apoyo para sus círculos cercanos, lo que les permite ayudar económicamente a su entorno de forma habitual. El 43% reconoce ayudar a algún miembro de la familia, familiar o amigo cercano, y de ese porcentaje, el 67 lo hace de forma mensual y el 24%, más de dos veces al año. El informe también pone de manifiesto, que estas personas se mantienen optimistas ante su situación económica futura (el 58% cree que seguirá más o menos igual a partir de ahora), si bien seis de cada 10prevé un aumento del gasto en vivienda, agua, electricidad.

Más digitales que nunca

El acceso a internet por parte de los consumidores sénior ha aumentadoen un millón de usuarios desde el comienzo de la pandemia. Actualmente, más del 60% de la población mayor de 55 años está conectada a internet (10 millones mayores), de los cuales, el 95% lo hacen a través del móvil (9,5 millones de mayores). Dicha conectividad les ayuda, entre los motivos, a realizar operaciones bancarias (9 millones de mayores en 2021) y consultas en redes sociales; comprar productos a través de internet (43%), sobre todo para adquirir ropa y alimentación; y unirse a cursos y tutoriales online. Entodas estas categoríasla franja de edad más digital fue la comprendidaentre los 55 y los 65 años y las plataformas más frecuentadas son Facebook (9,9 millones), Youtube (9,8); WhatsApp (9 millones), Gmail (8,4), Amazon (7) e Instagram(5,5).

Viajes y consumo responsable

A pesar de haber disminuido sus viajes por motivo de la pandemiaen el último año (69%), la mayoría (85%)prevén recuperar este hábito de ocio en 2022, volviendo a losniveles pre-COVID-19. En su consumo apoyan la transición a modelos más sostenibles y en este sentido apoyan las siguientes medidas: que los bancos y aseguradoras promuevan proyectos sociales y medioambientales (64%) y dejar de consumir marcas que no sean éticas (56%).

Antonio Huertas: “Tractor de crecimiento económico”

El presidente de MAPFRE, Antonio Huertas ha participado el informe en Madrid, en un acto que ha contado con la participación de Fuencisla Clemares,directora general de Google Iberia, entidad que por primera vez ha colaborado con un estudio en el que se ha encuestado a 1.525 mayores de 55 años en España. También ha participado Roberto Ramos,responsable de la Unidad de Análisis Estructural del Banco de España, quien ha analizado las características nacionales de la economía silver. El presidente de MAPFRE ha destacado que el crecimiento de la economía plateada va a ser el “elemento tractor del crecimiento económico en general”, una afirmación, ha indicado, con un alto grado de verosimilitud, a raíz de los datos del informe, que pone de manifiesto que “los séniores constituyen un grupo con nivel de renta, propiedades y poder adquisitivo, para impulsar la demanda nacional de bienes y servicios, que genera del 60% del PIB de nuestro país”.

Más ahorro y menos préstamos

La crisis sanitaria y económica no ha alterado estructuralmente la base del consumo sénior, loque ha permitido que cerca de la mitad de los mayores de 55 años (48%) siga teniendo capacidad de ahorrotodos los meses y pueda continuar haciendo frente al pago de su hipoteca, al plan de pensiones y a sus seguros. En este sentido, el informe destaca que la capacidad de ahorro aumenta con la edad, es mayor en entornos urbanos y cuando se trabaja por cuenta propia. También señala que 4 de cada 10 consigue ahorrar entre el 11 y el 30% de los ingresos que percibe; que menos de una tercera parte cuenta con algún préstamo o hipoteca; y que la inmensa mayoría de la población sénior (98%) tiene contratado algún tipo de seguro, especialmente el de hogar (85%) y automóvil (79%) y decesos (52%).

Vivienda sin hipoteca y ‘coliving’

8 de cada 10 españoles mayores de 55 años reside en una vivienda en propiedad, la mayoría de ellos sin necesidad de pagar préstamos o hipotecas (66%) y seis de cada diez no tiene intención de cambiar de residencia en el futuro, especialmente los mayores de 70 años, los menos dispuestos. El informe apunta, además, a que el 34% de los mayores elegiría el modelo residencial comunitario, coliving, como laalternativa preferente a la vivienda familiar, y que únicamente el 16% estaría dispuesto a vivir en una residencia para la tercera edad.

Trabajo flexible y jubilación

Los mayores de 55 años no sienten que el mercado laboral valore su experienciay trayectoria (49%) y buscan trabajos que conecten más con sus valores y con su visióndel mundo(53%) y que les aporten sentimiento de pertenenciay flexibilidad, una percepción que aumenta proporcionalmente a medida que el nivel de estudios es mayor. También muestran ciertas preferencias laborales, como sentirse parte de un equipo, aprender y poder crecer en entornos abiertos y flexibles, y valoran mucho más una remuneración por horas, entre otros.

En cuanto a lajubilación, seis de cada 10 reconocen estar satisfechos con su edad de jubilación (consideran que se han jubilado o jubilarán en el “momento deseado”), una realidad que choca con el hecho de que la mayoría deja para el último momento la planificación de la jubilación. En este sentido, solo 1 de cada 4 (24%) planifica su jubilación a partir de los 60 años, es decir, 20 años después de la edad recomendada. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cuatro de cada diez mayores de 55 años ayuda económicamente a sus familiares Principales conclusiones del II Barómetro del Consumidor Sénior Dónde puedes trabajar al terminar el grado de psicología Las cifras de empleo actualmente son las mejores, y las aplicaciones de esta profesión han crecido notablemente ​ACEVIN celebró su XXVIII Asamblea General en Manilva con gran éxito El enoturismo apunta a buenas miras en España En España los animales ya son legalmente “seres dotados de sensibilidad” España sigue el ejemplo de la Unión Europea y más de once millones de perros y gatos dejan de ser cosas Polvorones, el dulce símbolo de la Navidad Solo con azúcar, manteca de cerdo, harina y almendras se consigue un producto prácticamente perfecto