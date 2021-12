​Presentación de la novela “Matarratón” Nuevo libro del escritor Wilson Rogelio Enciso Carlos Javier Jarquín

jueves, 9 de diciembre de 2021, 10:39 h (CET) Durante el 2021 tuve el inmenso honor de estar virtualmente en numerosas presentaciones de libros de amigos de distintos países. Desde estas líneas les agradezco por la invitaciónque me hicieron llegar.



El sábado 04 diciembre del 2021, en horario de 03:00 p.m., Centroamérica, 04:00 p.m., Colombia y 10:00 p.m., España, tuve el privilegio de compartir escenario virtual con escritores, poetas, periodistas, editores, maestros, locutores y artistas plásticos de Estados Unidos, México, Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Perú, Argentina, España e Italia.



Nos reunimos a través de la plataforma de Zoom para festejar el más reciente libro publicado del escritor colombiano Wilson Rogelio Enciso, titulado Matarratón. Esta obra la pueden adquirir en Amazon y en Autoreseditores.



El lanzamiento oficial e internacional de la novela “Matarratón” fue una presentación de lujo que duró una hora y cincuenta minutos.Tras la bienvenida y el agradecimiento a los invitados que se dieron la oportunidad de compartir una tarde-noche literaria, el autor anfitrión nos habló en resumen de su obra. Después de su intervención le cedimos el espacio al escritorespañol y “creador de universos de colores mágicos” Julio L. Calderón, quien leyó un párrafo del libro que presentamos. Luego, la escritora, poeta y columnista internacional puertorriqueña Tania Anaid Ramos González, Azula, presentó la semblanza literaria de Wilson.

Fue una tarde inolvidable. Participamos más de 30 personas y a todos los presentes se les brindó un espacio, algunos leyeron un fragmento de “Matarratón”, otras reseñas, como el escritor, poeta y periodista peruano Ángel Valeriano, quien la tituló:“Matarratón de Wilson Rogelio Enciso”.Hubo preguntas para el autor, por ejemplo,la escritora y pintora costarricense Ligia Calderón realizó la siguiente: “Su iniciativa para incentivar la lectura en la juventud: ‘Una novela para cada escuela’, está presente en distintas ciudades de Colombia, en Estados Unidos y Puntarenas de Costa Rica, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción hasta el presente de esta iniciativa?” La escritora y poeta italiana Elisa Mascia formuló esta: ¿Puedes mencionar algunos de los escritores nacionales e internacionales que más han influenciado en su mundo literario? Respuestas en el vídeo del evento.

En el siguiente enlace pueden deleitarse de esta presentación: https://youtu.be/JfDkMm1hGaE

Los países de América Latina y el Caribe comparten un clima, geografía, culturas, costumbres e idiomas similares. La belleza natural de todos estos países es estupenda e inigualable, si se compara con otras regiones del planeta. Provoca un océano de nostalgia cuando nosdamos la libertad de conocer la historia sociopolítica que han vivido y vivimos en estos países.

Pocos son los escritores que se dedican a escribir novelas sobre estos temas que la gran mayoría de los líderes políticos han causado a largo de la historia. Wilson, en sus relatos y novelas,de manera tan formidable describela epidemia de la corrupción que esta encantadora región hasta el momento no ha podido superar. Los invito cordialmente a conocer el trabajo literario de este eminente escritor colombiano. Sin duda,los sorprenderá desde queinicien a explorar su exquisita literatura. El autor de Matarratón en el siguiente texto nos acerca a su obra:

«Fragmento del nudo de la obra “Matarratón”, que podría llevar por título: '¡Nostalgia social!' “En el malecón la brisa era placentera. Buscó y encontró una heladería. Se acomodó en una de las mesas del balcón, desde donde se tenía acceso a una vista incomparable del río Revueltas. En sus aguas plateadas se reflejaba el crepitar de la luna en cuarto de menguante. Oleadas sutiles con el perfume del bocachico alcanzaban a percibirse, provenientes de la orilla del río.Aquel forastero inusual y solitario solicitó una limonada con hielo y se dispuso a disfrutar del paisaje. Descanso y ensoñación interrumpidos de manera más que abrupta por una veintena de hombres fuertemente armados, vestidos de civil...”».

Esta presentación fue posible gracias al inmenso apoyo de la editorial mexicana Ayame Editorial.Nuestro agradecimiento a su directora general, distinguidaescritora, poeta, empresaria, editora, gestora y promotora cultural Ana María Ayala Carbajal y a su Directora Creativa Yared Ayala. En el siguiente enlace podrá mirar un vídeo en el cual Wilson Rogelio agradece a los invitados que estuvieron presente en el lanzamiento internacional de su más reciente novela publicada:







Obras publicadas de Wilson Rogelio: La iluminada muerte de Marco Aurelio Mancipe, (2016, novela). Con derrotero incierto, (2017, novela). Amé en silencio, y en silencio muero, (2017 compilación de narraciones románticas). Enfermos del alma, (2018, novela). El frío del olvido, (2019, novela). Matarratón (2021, novela).

Información: wrenciso@yahoo.com

