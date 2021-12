Pazo Pegullal, aceite extra virgen y galardonados albariños Todo ello en un espectacular pazo del siglo XVIII, con una bodega premiada, una espléndida almazara, plantaciones de kiwis, junto a un armonioso jardín y la fragancia de centenares de camelios Jaime Ruiz de Infante

jueves, 9 de diciembre de 2021, 09:45 h (CET) Ya conocen el dicho gallego: Capilla, torre y ciprés, pazo es. Y este idílico lugar se halla en Pazo Pegullal, construido hace tres siglos y circundado por una monumental muralla que rodea la finca; un majestuoso portalón permite el acceso coronado con el escudo de armas de las familias Correa, Mendoza, Quirós, Sarmiento y Sotomayor.

Un espectacular horreo de 14 metros parece dar la bienvenida a los visitantes que se asombran ante los espectaculares jardines, sus numerosas fuentes, el majestuoso laberinto, su viñedo y plantaciones; en el interior del pazo no podía faltar la capilla, doblemente blasonada, dedicada a su Patrón, San Benito.



“Les invito a que nos visiten y se sumerjan en este maravilloso y bucólico entorno natural gallego de nuestros jardines, diseñados por el prestigioso paisajista Fernando Caruncho y declarados de Excelencia Internacional ; aquí pueden disfrutar de un ambiente tranquilo, bajo el aroma de 370 camelios distribuidos con cuidado y delicadeza a lo largo de toda la propiedad. Tendrán también la oportunidad de pasear por el viñedo y las plantaciones de kiwi concluyendo esta experiencia guiada con una degustación de nuestros productos de primera calidad, catando los albariños Pazo Pegullal y Tanto me da, además de los aceites de Oliva Virgen extra, El Olivar D´Pegullal, elaborados a partir de olivos gallegos”. Afirma sonriente, su propietaria, Dª Rosario Andrade.

PAZO PAGULLAL ALBARIÑO RÍAS BAIXAS AÑADA 2020

Las vitrinas de Pazo de Pegullal muestran toda una colección de premios obtenidos en certámenes nacionales y mundiales: Medalla de Oro Enop Wine & Tourism, cosecha 2019 Pazo Pegullal. Trofeo de Oro Vino y Mujer 2020. Finalista de Champions Wine 2020. Medalla de Oro international Wine Awards 2020. 96 puntos, Guía Gourmet 2021 y Medalla de Plata en el Concurso Ibérico de Vino Premios Mezquita.



La cata

Color amarillo pajizo con reflejos verdosos. Aromas de fruta madura, melocotón, maracuyá, kiwi, flores blancas. En boca se muestra fresco, herbáceo, untuoso, complejo, se percibe su acertada crianza sobre lías. Un retronasal permanente sugiere degustación de mariscos de las Rías Baixas, pescados gallegos, bien a la plancha o al horno, arroces mediterráneos, pastas italianas, carnes blancas, quesos de tetilla, reservando un último vasito para finalizar con una cuajada con miel de Lugo.

Ficha D.O. Rías Baixas Albariño 100% 3 meses sobre lías Graduación: 12,5 %. Precio, caja de dos botellas: 29,40 €.

Tanto me da, cosecha 2020

Color amarillo límpido con toques dorados de paja. Intenso aroma de frutas tropicales y especias: piña, chirimoyas, duraznos, menta, laurel y piedras de río. En boca se manifiesta fresco, afrutado, herbáceo, mineral. Un largo posgusto invita a maridar con calabacines rellenos de bacalao, parrilladas de setas del monte, pulpo a la gallega, merluzas cantábricas y arroz con leche.

Ficha Albariño 100%. Graduación: 12,5 %. Precio caja de dos botellas: 23, 80 €.



Olivar d' Pegullal, aceite de oliva virgen extra premium D’Ines.

Aromas sutiles y complejos que recuerdan a plantas de tomates verdes, hojas de hiedra y ciruelas. En boca se aprecia frescura con sensaciones claras de productos de huerta cuidada, como hojas de pimiento, acelgas; un amargor suave deja paso a un final de boca largo con frutos secos combinados con un picante medio que sugiere estar presente en mesas bien vestidas para ennoblecer platos creativos de los mejores chefs nacionales.

El Olivar d’ Pegullal, aceite de oliva virgen extra arbequina.

Aroma fresco y verde con sensaciones de hierbas recién cortadas, ciruelas verdes con tonos de frutas maduras como plátano, pera, manzana, albaricoque, notas florales de tomillo y manzanilla. En boca se muestra ligero y suave, con un paso agradable que deja ligeros recuerdos herbáceos y frutas maduras. Un final de frutos secos y un ligero picante, que le aporta frescura, le hace muy indicado para desayunos con rebanadas de pan gallego, toques magistrales para realzar pinchos donostiarras y ensaladas mediterráneas.

Pazo Pegullal En el término pontevedrés de Salceda de Caselas Rua Pegullal, 12, 36470-Pegullal. Pontevedra. España. Teléfono: 986 343 004 -- Móvil: 646 706 191 info@pazopegullal.com Se recomienda la reserva para las visitas guiadas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Pazo Pegullal, aceite extra virgen y galardonados albariños Todo ello en un espectacular pazo del siglo XVIII, con una bodega premiada, una espléndida almazara, plantaciones de kiwis, junto a un armonioso jardín y la fragancia de centenares de camelios El puente de diciembre, cinco días ideales para hacer las maletas sin salir de la península Es el momento idóneo para conocer o revisitar las grandes ciudades que tenemos más cerca: Madrid, Barcelona, Lisboa y Oporto Bodegas El Inicio, en el corazón de la Ribera del Duero Docenas de premios nacionales y mundiales acreditan la calidad de sus vinos ​XXI Salón de los Mejores Vinos de España Los días 22 y 23 de noviembre, en el Pabellón 5 de IFEMA Madrid, se darán cita 350 bodegas y más de 2.000 referencias Hotel NH Collection Palacio de Burgos Un silencioso y confortable edificio histórico, con una situación perfecta para conocer el casco antiguo burgalés