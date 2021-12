​Para la reforma laboral Jesús D Mez Madrid. Gerona Lectores

jueves, 9 de diciembre de 2021, 08:31 h (CET) Pedro Sánchez lleva tiempo manejando a su antojo el “donde dije digo, digo Diego”, fruto de sus contradicciones y compromisos imposibles. Sánchez pactó con Podemos (y con Bildu) derogar la reforma laboral, a sabiendas de que la Unión Europea pondría líneas rojas muy claras, y de que la situación económica no permite poner en peligro la creación de empleo.



El mantra de la derogación de la reforma laboral sirvió en su día como promesa electoral y como cebo para sus socios radicales. La realidad es que mientras la CEOE negocia por su cuenta en Bruselas, y aquí, en España, las vicepresidentas del Gobierno nos mantienen entretenidos con sus disputas, no hay tiempo ni espacio para seguir jugando a los enfados. Lo último parece que es que el gobierno se ha puesto de acuerdo consigo mismo para lograr un acuerdo equilibrado a través del diálogo con los agentes sociales, aunque sigue hablando de "derogación" sin conseguir una solución.

