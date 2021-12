El destino, el carácter y la reflexión Venancio Rodríguez Sanz Lectores

jueves, 9 de diciembre de 2021, 08:16 h (CET) Reflexionar se refiere a la acción y resultado de pensar o considerar una cosa con detenimiento, en buscar alguna causa, circunstancia, consecuencia, es después analizar, comprender bien y formar criterio sobre ello. Pero, según Heráclito: “El carácter es para el hombre su destino”. Nuestro carácter es “el conjunto de cualidades físicas, psíquicas, afectivas, morales, espirituales que condicionan nuestro comportamiento”.

Es lo que nos “carac-teriza”, nos convierte en personas y define por lo tanto nuestra “persona-lidad” que a veces se toma como sinónimo de carácter, sobre todo en psicología. Por lo tanto, lo que somos, lo que nos caracteriza y nos hace personas, lo que define nuestra identidad “es destino”, es decir, nos marca una tendencia que va llevando nuestra vida por un determinado camino y hacia un fin prefijado por las actitudes y manifestaciones de nuestro carácter. Es como si fuéramos libres y al mismo tiempo no lo fuéramos.

En realidad depende de que cada uno reflexione y tome las riendas de todo lo que le ha influido a ser lo que es, incluyendo su carga genética. Ortega Y Gasset decía que el hombre es un producto de las circunstancias. Aunque, Swami Sivananda decía que el hombre es el producto de sus pensamientos. Particularmente estoy más de acuerdo con el segundo que con el primero. Yo estoy más con que a pesar de todos los condicionantes, uno se decida a tomar las riendas de sus pensamientos y por lo tanto, de su vida.

