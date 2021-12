​La crueldad contra el poeta Quiso cambiar rumbos e ideas Aurora Peregrina Varela Rodriguez

miércoles, 8 de diciembre de 2021, 09:26 h (CET) Se rieron de aquel poeta por ser un gran soñador, lo gris convertía en blanco, lo negro mezclaba con gris, y al azul le sonreía y al rojo le lloraba, el verde adoraba y el crema lo relajaba.

Era un ganador, pero escribía poesía y se rieron de él, pero no le importó demasiado y siguió con su pluma y su papel. Era sólo un hombre que disfrutaba escribiendo y nada le importaba.



