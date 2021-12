​Minicuentos: En la vida, y otros. Y 'minipohemas': El paraíso del sentimiento, y otros Pequeños poemas y relatos breves Bayardo Quinto Núñez

martes, 7 de diciembre de 2021, 10:42 h (CET) *MINICUENTOS*



En la vida Con mis propios ojos observé a Jacinto: Excesiva estima. Uno mismo.

No puedo Dagoberto comentaba a Josué: "Di aún aunque, sea contra ti mismo".

Persona fuerte la cólera es su adversario, lo flagela.

Siempre despierto Ama, duerme, pero nunca cierras los ojos.

¿La Gloria es? Levantarse vi, y entendí.

Sísifo actual La felicidad no está en la cima, está en la realidad.

*MINIPOHEMAS*

El paraíso del sentimiento Tú merece

el paraíso del sentimiento,

pero di la verdad,

disfrutas.

Platicando con dolor y sentimiento Por ese lado

amas, haces reverencias,

así pláticas con

las estrellas.

El día baila su son El día, todos los días

es un bailarín perfecto

el imperfecto es uno.

De hinojos ante la noche frenética

Noche frenética

pero amas

hasta la saciedad

