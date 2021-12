Y la pandemia del coronavirus continúa Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 3 de diciembre de 2021, 08:11 h (CET) Espero y deseo que este escrito sea la voluntad de Dios. En un escrito del comienzo de la pandemia, dije por que entendí que era una inspiración, que se prolongaría por que la Iglesia Católica no reconocía que era consecuencia del pecado.

Yo esperaba que viendo la alarma y el pánico desencadenado en todo el mundo, que la Iglesia iniciase una conversión de la sociedad, mediante la oración y el sacrificio, y esa conversión tenía que empezar en la propia Iglesia, recuperando el sentido de lo divino, lo sagrado, lo trascendente, pues la Divina Eucaristía padecía una desacralización alarmante, y lo mismo ocurría con el Santo Sacrificio de la Misa, que es el Sacrificio incruento del Calvario.

Pero desgraciadamente no ocurrió eso, sino lo contrario, la Iglesia se sometió y colaboró con los mandatos establecidos para evitar contagios y con ese pretexto desacralizó aún más a la Divina Eucaristía indicando a los fieles que preferiblemente comulgasen en la mano. Por tanto, en lugar de mejorar la Iglesia y la sociedad, han empeorado.

Muchos fieles han perdido la fe, y sin fe no puede haber esperanza. Por tanto tenemos que recuperar la fe que teníamos y que hemos perdido. Solamente una fe inquebrantable en Cristo, Verdadero Dios y Verdadero Hombre, el Único Salvador, puede recuperar en esta Iglesia y sociedad la esperanza y la ilusión, pues ambas están sumergidas en el temor, el pesimismo- Si no lo hacemos esta pandemia puede ser nada más que el preludio de lo que nos viene encima. “El cielo y la tierra pasarán, pero Mi Palabra no pasará.” Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Una niña gitana de ocho años agoniza hasta su muerte atropellada por una puerta metálica Donde no existe la compasión solo reina la barbarie No hay esperanza, gilipollas Perdonad que emplee el termino referido en el título, pero nos están vendiendo un engaño que favorece a algunos que nos dicen que nos representan Los autónomos ligan más que los funcionarios Venancio Rodríguez Sanz ​Puigdemont contra el Casado más franquista Domingo Sanz Cristo y yo, mayoría absoluta Jaime Fomperosa Aparicio, Santander