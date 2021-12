WOW Porto se ilumina para recibir la Navidad Comunicae

jueves, 2 de diciembre de 2021, 17:32 h (CET) WOW celebra su Navidad del 27 de noviembre al 9 de enero. Habrá un calendario repleto de actividades, actuaciones y magia. En pleno centro histórico de Vila Nova de Gaia, WOW será el lugar perfecto para realizar las compras navideñas, pasear en familia, y disfrutar de las fiestas con compañeros y amigos La tradición ya no es lo que era, por eso en Vila Nova de Gaia Papá Noel exclama "¡WOW, WOW, WOW!". Durante las fiestas de Navidad, sea cual sea el día, siempre habrá una buena razón para visitar el barrio cultural e impregnarse de la época más mágica del año. Además de los museos, los restaurantes y la escuela del vino, a partir del 27 de noviembre, la Navidad es otro motivo para visitar WOW.

El 27 de noviembre comenzarán los mercadillos navideños, donde diferentes artesanos y marcas portuguesas abrirán sus puestos en los espacios de WOW. El 30 de noviembre, a las 19.30 horas, se llevará a cabo el encendido de luces y del gran árbol de Navidad. El encendido oficial de WOW incluirá también un concierto de gospel del grupo "Wallow Choir". Y el 1 de diciembre tendrá lugar el momento más esperado por los niños, Papá Noel llegará a WOW en la primera de muchas apariciones para sentar en sus rodillas a los más pequeños.

Pero esto no acaba aquí, la animación diaria continuará hasta el 17 de diciembre y, después de esta fecha, al tratarse de un periodo de vacaciones escolares y de Navidad, el programa se intensificará hasta Nochevieja y continuará hasta el 9 de enero. El programa de festejos puede consultarse en wow.pt.

También habrá novedades gastronómicas para celebrar las fiestas. El 25 de diciembre, WOW propone un brunch de Navidad (70 €/persona) en el restaurante VP. El menú incluye panadería y pasteles, crepes, gofres y tortitas, huevos, tostadas y bagels, así como una gran variedad de sándwiches, burritos y hamburguesas. También habrá ensaladas, quesos, embutidos y diferentes aperitivos. Para saciar aún más el estómago, también habrá filete de perdiz, costillas y pierna de cerdo, salmón, solomillo Wellington, y pasta boloñesa y carbonara. En cuanto a los postres, los visitantes podrán disfrutar desde la mousse de chocolate y las trufas Vinte Vinte, hasta el tradicional huevo con leche, acompañado con tostadas francesas y vino de Oporto; también habrá arroz con leche, bolo-rei, crema de leche y pão-de-ló. Las bebidas están incluidas: agua, zumo, café, vino, vino espumoso y mimosas. Además, el brunch se amenizará con música en vivo.

También habrá propuestas para Nochevieja en todos los restaurantes de WOW con menús para todos los gustos y fiesta garantizada. Habrá fiestas tanto en el bar de vinos Angel's Share como en la galería de exposiciones temporales, que durante esa noche tan especial tendrá como protagonistas a los mejores DJ's hasta las 5 de la mañana.

'La entrada en 2022 será... WOW'

