Seis minicuentos y nueve 'minipohemas' Pequeñas píldoras poéticas y narraciones breves Bayardo Quinto Núñez

jueves, 2 de diciembre de 2021, 11:37 h (CET)



Las pasiones

La realidad le comentaba al día: las pasiones tienen sentidos, en relación quien la ejerce.

Pocas restricciones

¿Qué hago? expresaba Remigio a Filadelfo: que satisfacer el sentimiento.

Incertidumbre

Te doy, la razón antes de escucharte.

Bloque de piedra

Tú puedes seguir, ellos no perciben

Conocer la virtud

Siempre estoy despierto.

Lujuria

Es objeto de la idea halagada, que importa la opinión, siempre gesticulan.

*MINIPOHEMAS*

Qué importa

Lo que ellos no captan sepan disfrutar.

Sensación

placer, impresiones, confunden con dolor.

Es fácil

No hay que quedarse, la suerte varía fácilmente.

Placeres del libertinaje

Propenso, culto rompe los frenos, desagradable reminiscencia.

Delito

¿Por qué? el remordimiento, resultado de lo inveterado.

Luces de la filosofía, antorcha

Declaman, no se molestan, pero se trata de la luz para ver el mundo.

Dos voces o una

Ellas (o) todo el día pierden el afecto de sus amantes

He observado Mujeres nobles, innoble especie que se compra muy caro.

Reprimido ó despreciable

