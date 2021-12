La preocupación por el bienestar animal crece, por soncomohumanos.es Comunicae

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 12:48 h (CET) A medida que la sociedad va avanzando, la preocupación por el bienestar de los animales aumenta. Un mayor conocimiento sobre ellos y el rechazo a su explotación inhumana han hecho que cada vez más personas tomen conciencia de que hay que cuidar de quienes comparten este planeta con nosotros Se dice que Gandhi dijo que “la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que se trata a sus animales”. Y realmente cada vez son más las personas que piensan de este modo. También el filósofo Schopenhauer afirmó que “El hombre ha hecho de la Tierra un infierno para los animales”; “la conmiseración con los animales está íntimamente unida con la bondad del carácter […] quien es cruel con los animales, no puede ser buena persona.”

La compasión por los animales y la preocupación por su bienestar han ido en aumento. Ello es debido, por una parte, por el hecho de que a medida que más se sabe de los animales, más se ve en ellos características que recuerdan al ser humano, por lo que no es difícil que a menudo se piense que son como humanos, en tanto que se pueden apreciar en ellos no solo comportamientos humanos, sino, sin lugar a dudas, sentimientos.

Por otro lado, día a día se tiene más conocimiento sobre las atrocidades y las nefastas condiciones que sufren muchos animales. Esto, sumado al hecho del reconocimiento del que hablaba el anterior párrafo, hace que muchas personas quieran dar voz a quienes no la tienen.

Dentro de este movimiento en favor de los animales influyen ampliamente la aparición de sitios web dedicados a los animales, documentales, reportajes de investigación y, en general, un mayor y mejor acceso a la información sobre temática animal. El blog de animales soncomohumanos.es es sin duda uno de los sitios de referencia a los que acuden las personas que aman a los animales para obtener más información y curiosidades sobre ellos.

La divulgación de todo tipo de información sobre los animales hace que cada vez más personas se unan en su defensa. Incluso quienes en muchos momentos se sintieron indiferentes, cambiaron de opinión gracias a mucha de la información a la que se puede acceder a día de hoy. Sin lugar a dudas, este tipo de webs y blogs son esenciales en la lucha por el bienestar animal, haciendo que se sumen a ella cada vez más personas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.