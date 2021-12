Más egoístas, pero menos egocéntricos Martín Martínez Martínez, Barcelona Lectores

@DiarioSigloXXI

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 08:50 h (CET) Acabo de leer este artículo del periodista Joaquín Luna, «¿La Vejez nos hace más Egoístas?». Seguramente con la edad tendemos a cooperar menos. Tendemos a encerrarnos más. Gran Bretaña se separó de Europa con el voto de las personas mayores. Entre los independentistas catalanes hay más viejos. Y entre los seguidores de Trump también.



Seguramente con la edad tendemos a ser más egoístas, sin embargo, somos menos egocéntricos. Parece una contradicción. Sin embargo, se puede explicar: Con la edad, la debilidad física, nos lleva a ser más conservadoras, a ir más a la nuestra. Y también con la edad la visión que tenemos del mundo se amplía, y tenemos más claro el lugar que ocupamos. El niño se considera el centro, y el viejo, ya ve que no lo es.

Sobre el egocentrismo: La mayoría de los errores del niño y del joven se derivan de su egocentrismo. De nuestra especie podríamos decir lo mismo. Y lo mismo podemos decir de los europeos que conquistaron el continente americano, y ahora quieren conquistar el espacio. Nosotros no somos el centro del planeta. Ni el planeta es el centro del universo. En el planeta existen más pueblos. En el universo hay más planetas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​La asignatura pendiente Domingo Martínez Madrid, Burgos Más egoístas, pero menos egocéntricos Martín Martínez Martínez, Barcelona El derecho a decidir de los padres Carmen Maciá, Barcelona ¿Hacia la abolición del papado católico? Jaime Fomperosa Aparicio, Santander El espíritu 'amuermao' Venancio Rodríguez Sanz