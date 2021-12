Solo desnudo, con un puñal en su mano envuelto, un hombre corre por las calles de Zaragoza. Que me perdone mi admirado Clint, pero yo lo llamaría "La sociedad Clint Eastwood", lo digo por el hecho de disparar. Hoy día, la sociedad Clint Eastwood se basa en : correr, esconderse, sacar el móvil, apuntar y disparar sin avisar.

¿Se habrá orinado alguno? No sé porqué, esta escena me trae recuerdos de la foto aquella del Che Guevara con cara de muerto en un tablero desgreñado. Por cierto, siendo un triunfo tan documentado, lo podrían haber, por lo menos, al Che peinado. No crean, estamos anclados en la era Clint Eastwood de toda la vida. Esta sociedad se caracteriza en estar allí.

Para ello hay que dejar constancia. ¿Qué cómo? Existen muchas maneras: haciendo una foto, un vídeo, un cacho de su ropa, arrancándole un diente, clavos, una corona de espinas, su pelo, sus uñas, cortándole la cabeza para disecarla, sus huesos, cualquier cosa valdría. Con ello daría constancia de que su vida merecido la pena ser vivida. Que hubo un momento tan excitante, que de apasionamiento, se mojó los pantalones. Descanse en paz este pobre hombre.