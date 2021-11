​Nominados a los 36 Premios Goya Con 20 nominaciones, El buen patrón se convierte en la película más nominada en la historia de los premios Redacción

lunes, 29 de noviembre de 2021, 13:20 h (CET) La Academia ha anunciado esta mañana los nominados a la 36 edición de los Premios Goya, galardones que se entregarán el próximo el 12 de febrero de 2022 en Les Arts de València. En un acto que ha contado con la presencia de Mariano Barroso, presidente de la institución, y bajo la supervisión del notario Federico Garayalde Niño, los intérpretes Nathalie Poza y Jose Coronado han sido los encargados de desvelar los aspirantes a las 28 categorías.



Con 20 nominaciones El buen patrón es la cinta con más opciones, seguida de Maixabel, con 14 opciones a galardón. Por su parte, Madres paralelas cuenta con 8 nominaciones; Mediterráneo con 7 y Libertad, de Clara Roquet y Las leyes de la frontera cuentan con 6 opciones cada una.

El buen patrón, de Fernando León de Aranoa; Libertad, de Clara Roquet, Madres paralelas, de Pedro Almodóvar; Maixabel, de Iciar Bollain y Mediterráneo, de Marcel Barrena se medirán por el Goya a Mejor Película.

El Goya a Mejor Dirección estará entre Fernando León de Aranoa, por El buen patrón; Manuel Martín Cuenca, por La hija; Pedro Almodóvar, por Madres paralelas; e Iciar Bollain, por Maixabel. Aspiran al Goya a Mejor Actriz Protagonista Emma Suárez, por Josefina; Petra Martínez, por La vida era eso; Penélope Cruz, por Madres paralelas; y Blanca Portillo, por Maixabel; mientras que Javier Bardem por El buen patrón, Javier Gutiérrez por La hija, Luis Tosar por Maixabel y Eduard Fernández por Mediterráneo lucharán por el Goya a Mejor Actor Protagonista.

Carol Rodríguez Colás, por Chavalas; Javier Marco Rico, por Josefina, David Martín de los Santos, por La vida era eso y Clara Roquet, por Libertad, figuran en la categoría de Mejor Dirección Novel. El presidente de la Academia ha agradecido a las entidades Divina Seguros, CaixaBank, Denominación de Origen calificada Rioja y RTVE su colaboración con los Premios Goya; así como al mecenazgo de Visit Valencia en colaboración con el Ayuntamiento, la Diputación y la Generalitat valenciana.

La gala el 12 de febrero de 2022 en Les Arts de València, donde el actor y director José Sacristán recibirá el Goya de Honor. Antes tendrá lugar el tradicional encuentro de nominados, el 16 de diciembre de 2021 en Madrid.

Listado completo de nominados a los 36 Premios Goya

Mejor Película El buen patrón Libertad de Clara Roquet Madres paralelas Maixabel Mediterráneo

Mejor Dirección Fernando León de Aranoa, por El buen patrón Manuel Martín Cuenca, por La hija Pedro Almodóvar, por Madres paralelas Iciar Bollain, por Maixabel

Mejor Dirección Novel Carol Rodríguez Colás, por Chavalas Javier Marco Rico, por Josefina David Martín de los Santos, por La vida era eso Clara Roquet, por Libertad

Mejor Guion Original Fernando León de Aranoa, por El buen patrón Clara Roquet, por Libertad Iciar Bollain e Isa Campo, por Maixabel Juanjo Giménez Peña y Pere Altimira, por Tres

Mejor Guion Adaptado Júlia de Paz Solvas y Núria Dunjó López, por Ama Agustí Villaronga, por El vientre del mar Daniel Monzón y Jorge Guerricaechevarría, por Las leyes de la frontera Benito Zambrano y Cristina Campos, por Pan de limón con semillas de amapola

Mejor Música Original Zeltia Montes, por El buen patrón Fatima Al Qadiri, por La abuela Alberto Iglesias, por Maixabel Arnau Bataller, por Mediterráneo

Mejor Canción Original "Burst Out" - Compositores: Àngel Leiro, Jean-Paul Dupeyron, Xavier Capellas para Álbum de posguerra "Que me busquen por dentro" - Compositores: Antonio Orozco, Jordi Colell Pinillos para El cover "Las leyes de la frontera" - Compositores: Alejandro García Rodríguez, Antonio Molinero León, Daniel Escortell Blandino, José Manuel Cabrera Escot, Miguel García Cantero para Las leyes de la frontera "Te espera el mar" - Compositores: Maria José Llergo, para Mediterráneo

Mejor Actor Protagonista Javier Bardem, por El buen patrón Javier Gutiérrez, por La hija Luis Tosar, por Maixabel Eduard Fernández, por Mediterráneo

Mejor Actriz Protagonista Emma Suárez, por Josefina Petra Martínez, por La vida era eso Penélope Cruz, por Madres paralelas Blanca Portillo, por Maixabel

Mejor Actor de Reparto Celso Bugallo, por El buen patrón Fernando Albizu, por El buen patrón Manolo Solo, por El buen patrón Urko Olazabal, por Maixabel

Mejor Actriz de Reparto Sonia Almarcha, por El buen patrón Nora Navas, por Libertad de Clara Roquet Aitana Sánchez-Gijón por Madres paralelas Milena Smit, por Madres paralelas

Mejor Actor Revelación Óscar de la Fuente, por El buen patrón Tarik Rmili, por El buen patrón Chechu Salgado, por Las leyes de la frontera Jorge Motos, por Lucas

Mejor Actriz Revelación Ángela Cervantes, por Chavalas Almudena Amor, por El buen patrón Nicolle García, por Libertad de Clara Roquet María Cerezuela, por Maixabel

Mejor Dirección de Producción Óscar Vigiola, por El amor en su lugar Luis Gutiérrez, por El buen patrón Guadalupe Balaguer Trelles, por Maixabel Albert Espel, Kostas Seakianakis, por Mediterráneo

Mejor Dirección de Fotografía Pau Esteve Birba, por El buen patrón Gris Jordana, por Libertad de Clara Roquet José Luis Alcaine, por Madres paralelas Kiko de la Rica, por Mediterráneo

Mejor Montaje Antonio Frutos, por Bajocero Vanessa L. Marimbert, por El buen patrón Miguel Doblado, por Josefina Nacho Ruiz Capillas, por Maixabel

Mejor Dirección Artística César Macarrón, por El buen patrón Balter Gallart, por Las leyes de la frontera Antxón Gómez, por Madres paralelas Mikel Serrano, por Maixabel

Mejor Diseño de Vestuario Alberto Valcárcel, por El amor en su lugar Fernando García, por El buen patrón Vinyet Escobar, por Las leyes de la frontera Clara Bilbao, por Maixabel

Mejor Maquillaje y Peluquería Almudena Fonseca, Manolo García, por El buen patrón Sarai Rodríguez, Benjamín Pérez, Nacho Díaz, por Las leyes de la frontera Eli Adánez, Sergio Pérez Berbel, Nacho Díaz, por Libertad de Enrique Urbizu Karmele Soler, Sergio Pérez Berbel, por Maixabel

Mejor Sonido Iván Marín, Pelayo Gutiérrez, Valeria Arcieri, por El buen patrón Sergio Bürmann, Laia Casanovas, Marc Orts, por Madres paralelas Alazne Ameztoy, Juan Ferro, Candela Palencia, por Maixabel Daniel Fontrodona, Oriol Tarragó, Marc Bech, Marc Orts, por Tres

Mejores Efectos Especiales Raúl Romanillos, Míriam Piquer, por El buen patrón Raúl Romanillos, Ferran Piquer, por La abuela Àlex Villagrasa, por Mediterráneo Pau Costa, Laura Pedro, por Way Down

Mejor Película de Animación Gora automatikoa Mironins Salvar el árbol (Zutik!) Valentina

Mejor Película Documental El retorno: la vida después del ISIS Héroes. Silencio y Rock & Roll Quién lo impide Un blues para Teherán

Mejor Película Iberoamericana Canción sin nombre (Perú) La cordillera de los sueños (Chile) Las siamesas (Argentina) Los lobos (México)

Mejor Película Europea Adiós, idiotas (Francia) El hombre perfecto (Alemania) Otra ronda (Dinamarca) Una joven prometedora (Reino Unido)

Mejor Cortometraje de Ficción Farrucas Mindanao Tótem loba Votamos Yalla

Mejor Cortometraje Documental Dajla: cine y olvido Figurante Mama Ulisses

​Cazadores de Leyendas, un atractivo título para una película entretenida Trata de una familia de arqueólogos que protegen objetos mágicos para que no caigan en malas manos Dark light voyage Película ganadora ex-aequo del festival L'Alternativa de Barcelona, junto a Esquirlas (Natalia Garayalde), y disponible en Filmin a partir del 3 de Diciembre ​El festival de Cannes premia con un Delfín de Plata el documental 'Tras la estrella de Elcano' por su pionera producción de 360º con drones La obra conmemora el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo realizada por Juan Sebastián Elcano y Magallanes Eternals Crítica de cine