Aumenta un 7% el gasto para comprar regalos de Navidad en España, hasta los 258 euros de media El 43% de los encuestados dice sentir estrés por el gasto realizado, seguido de un 25% que se agobia por la falta de ideas para regalar Redacción

lunes, 29 de noviembre de 2021, 12:42 h (CET) Los españoles prevén gastar una media de 258 euros en regalos de Navidad, un 7% más en comparación al gasto del año pasado (240 euros), según el estudio 'Tendencias de consumo en Navidad', elaborado por Kantar para la plataforma global de comercio electrónico eBay.



La tendencia de apostar por el comercio online seguirá al alza. Así, un 51% de los encuestados afirma que este año hará la misma cantidad de compras por Internet que el año anterior, mientras que cuatro de cada diez asegura que comprará incluso más de forma online.

Por otro lado, los pequeños siguen liderando el ranking de las personas a las que se destina un mayor presupuesto, con un total de 164 euros, seguido de las parejas (92 euros) y los padres (66 euros). Respecto al tiempo que se utiliza para realizar las compras, el 30% afirma que necesita varios días para decidirse, mientras que el 8% dice que solo necesita una hora para tomar una decisión.

En cuanto a las emociones ligadas a estas fiestas, el 43% dice sentir estrés por el gasto realizado, seguido de un 25% que se agobia por la falta de ideas para regalar o de aquellos que se ven sobrepasados por la cantidad de compromisos sociales.

La anticipación y el comercio de proximidad: claves del consumo Noviembre es el mes elegido por los españoles para comenzar a realizar sus compras de Navidad dado los grandes descuentos del Black Friday o el Cyber Monday, donde el 43% de los españoles ha anticipado sus compras, mientras que el 35% las ha dejado para diciembre.

Dejar las compras para el último momento (34%) es uno de los obstáculos que impide encontrar los regalos con anticipación, seguido por la falta de tiempo (17%) o la falta de descuentos y ofertas en tiendas (16%).

Asimismo, algo más de la mitad de los españoles (54%) están a favor de realizar sus compras de Black Friday, Cyber Monday y Navidad en una pyme. Este porcentaje varía un 2% (56%), con respecto al mismo periodo del año pasado.

"Nuestro objetivo es apoyar a los miles de pequeños empresarios que venden a través de nuestra plataforma. Al no contar con inventario propio, no competimos con nuestros compradores. Simplemente les conectamos con más de 154 millones de consumidores en todo el mundo, para que sus pequeñas tiendas puedan seguir creciendo", ha afirmado Francesca Di Nora, responsable de Marketing para mercados transfronterizos de Europa en eBay.

