20 de noviembre

Aniversario de la muerte de Franco y de José Antonio; pues bien, hoy el Presidente del Gobierno, ya ha pagado a los pensionistas la pensión mensual y de la paga de Navidad, que casualidad, que la estableció Franco. ¿Qué pretende Pedro I como algunos le llaman, calmar a los pensionistas que andan revueltos?

Veo comentarios que se hacen sobre la dictadura, pero, ¿No es esta una dictadura peor? Nací en 1936 y por tanto no me pueden hacer comulgar con ruedas de molino, pero me indigna que propaguen mentiras. Lo que pasa en España es muy sencillo de explicar. Por supuesto que cada un o puede tener su criterio. Lo que pasa es que con la dictadura que dicen, y no podía ser de otra manera, pues la guerra fue entre Satanás y Dios, la sociedad era católica y los católicos perdonamos y olvidamos.

Estamos pasando por una época de una gravedad extrema ante los peligros que nos amenazan, y como estamos viendo la Gobernanza Global o sea el Nuevo Orden Mundial, se están adueñando de nuestra libertad, con estos gobiernos títeres de las naciones europeas que antes eran cristianas. Yo no estoy dispuesto a claudicar, sigo siendo católico a “machamartillo” como el Santanderino ilustre D. Marcelino Menéndez Pelayo, el cual dijo que España o era católica o no lo era.