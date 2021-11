'Estamos lejos de incorporar la Inteligencia Artificial en las operaciones de seguridad' Según un estudio, el 52% de los directivos reconocen la incapacidad de sus organizaciones para detectar y prevenir los robos de información Redacción

jueves, 25 de noviembre de 2021, 11:03 h (CET) El equilibrio entre el progreso empresarial y los riesgos de seguridad en la implementación de nuevas tecnologías como la nube, la inteligencia artificial (IA) o el aprendizaje automático plantea nuevos e importantes desafíos a las organizaciones. Estas soluciones ofrecen un gran potencial para el desarrollo de nuevos conocimientos, eficiencias y niveles de rendimiento, pero también pueden exponer vulnerabilidades dentro de los sistemas de TI.

DXC Technology acaba de presentar el estudio elaborado por Harvard Business Review Analytic Services que lleva por título “Ciberseguridad en la era de la Inteligencia y una superficie de ataque en expansión” y que basándose en las opiniones de 332 ejecutivos de organizaciones de todo el mundo, muestra una preocupación generalizada por los riesgos de seguridad de la información y el esfuerzo que realizan las organizaciones por proteger sus datos.



Debilidades



Algo más de la mitad de los encuestados (52%), consideró que la incapacidad para detectar y prevenir el robo de datos es un problema de seguridad organizacional alto o muy alto. Una proporción similar de encuestados mostró una gran preocupación por las redes y el software no seguros (49%), que pueden conducir al robo de datos, y el 49% alertó de una mayor expansión y complejidad de la red de TI, derivada del trabajo remoto, que supone una superficie de ataque en expansión.



Sin embargo, a pesar de la conciencia y el reconocimiento de la importancia de priorizar la seguridad de los datos, sigue existiendo una brecha para lograrlo. Sólo el 34% de los encuestados dijo que sus organizaciones evalúan el riesgo y construyen nuevas medidas de seguridad cada vez que emprenden iniciativas para expandir la recopilación y el uso de datos. Otro 34% dijo que lo hace la mayor parte de las veces, y un 27% que solo se hace algunas veces, rara vez o nunca.



Nuevas tecnologías a la espera



Tecnologías como la IA, el aprendizaje automático y la Automatización son cada vez más importantes y pueden identificar más rápidamente las brechas de seguridad y mejorar la toma de decisiones de seguridad, sin embargo, todavía no son parte integral de las operaciones de negocio o de seguridad en muchas empresas, según la encuesta.

Aunque la mayoría de los ejecutivos dicen que el Análisis de Datos (72%) es muy importante para las operaciones de sus organizaciones, sólo el 61% dice que son muy importantes para sus operaciones de seguridad. Aproximadamente la mitad considera que la Automatización es muy importante para sus operaciones comerciales (53%) y sus operaciones de seguridad (52%). Pero menos de un tercio de los encuestados considera que la IA y ML es muy importante, ya sea para sus operaciones comerciales (28%) o para sus operaciones de seguridad (34%).

