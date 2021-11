​Reciprocidad comercial, ahora es más importante que nunca Jesús Domingo Lectores

miércoles, 24 de noviembre de 2021, 12:42 h (CET) Quiero recordar que la Unión Europea (UE) tiene suscritos 47 acuerdos comerciales preferenciales con 79 socios internacionales. Hasta ahora, en todas estas relaciones o tratados, la UE se ha limitado a animar a estos socios a seguir las normas de la UE. Pienso que esto ya no ha de valer porque el paquete de obligaciones que los agricultores y ganaderos de la UE tienen que respetar es el más severo del mundo. Consideran desde la Unión de Uniones y estoy totalmente de acuerdo con ellos.

La organización opina que, en un contexto como el actual, de encarecimiento de los costes de producción, es más fundamental que nunca comenzar a exigir a los productos importados de países terceros los mismos requisitos ambientales, de seguridad y éticos que están regulados para las producciones europeas. “Al final, cumplir con las obligaciones que se nos imponen acaba haciendo que producir en la UE y por tanto en España cueste más que en otras partes del mundo” manifiestan “y no es de recibo que, precisamente por hacer las cosas mejor, los mercados nos acaben penalizando”.

En mi opinión es el momento para que se empiece ya a legislar a nivel europeo para impedir la entrada a mercancías de países donde se utilizan fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea, donde no se respetan las mismas normas de bienestar animal o ni siquiera se dan condiciones de trabajo dignas para los trabajadores.

“Sin ir más lejos” precisan los de U de U “sería una ruina para algunos de nuestros sectores ganaderos, por ejemplo, que aquí prohibamos la producción en jaulas y sigamos poniendo en el mercado europeo productos que no cumplen con esta condición”.

Recordar también que la estrategia de la Granja a la Mesa va a intensificar aún más en los próximos años los compromisos que tendrán que asumir las explotaciones en la lucha contra el cambio climático y conservación de la biodiversidad, a las que se añaden otras condicionalidades como las sociales y laborales. No podemos quedarnos solo en confiar que nuestro ejemplo ilumine a quienes compiten ferozmente con nosotros en el mercado, "hay que dejarse de palabras y pasar a los reglamentos y clausulas en los acuerdos que defiendan nuestro modelo". Unión de Uniones lamenta que del Consejo de Ministros del pasado día 15 no hayan transcendido conclusiones claras en este sentido.

