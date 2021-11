​Conflicto que afecta de manera especial a España

El conflicto que afecta a Unión Europea-Gobierno de Polonia, se trata de un problema que afecta de manera especial a España, donde el Gobierno ha intentado reformar los órganos judiciales para controlarlos políticamente.

Si mal no recuerdo, Bruselas ha intervenido ya en dos ocasiones para llamar la atención al Ejecutivo, al que ha instado a garantizar la independencia del poder judicial, también a la hora de elegir el gobierno de los jueces. Para la Unión Europea, como puso de manifiesto la presidenta de la Comisión, Úrsula van der Leyen, no hay pretexto alguno para que un país miembro no respete los valores europeos, entre los que se encuentra, precisamente, la independencia judicial. La advertencia no solo iba dirigida a Polonia, sino a cuantos gobiernos intentan forzar los valores fundamentales de la Unión en provecho propio.