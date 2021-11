Malas noticias Albergo la esperanza de que podré encontrar alguna idea positiva que me alegre el alma afectada con tantas desgracias ocurridas en España y el mundo Gabriel Muñoz Cascos

miércoles, 24 de noviembre de 2021, 08:44 h (CET) Son las nueve horas del 22 de noviembre de 2021 y acabo de comprar el diario ABC, edición de Córdoba. Antes de sumergirme en su lectura, quiero aclarar que ya he oído la radio durante una hora, sin haber escuchado (salvo las deportivas que a mí me interesaban) ni una buena noticia. Albergo la esperanza de que, tras la lectura de las 72 páginas del periódico, podré encontrar alguna idea positiva que me alegre el alma afectada con tantas desgracias ocurridas en España y el resto del mundo.

Me pongo manos a la obra y “al primer tapón, zurrapa”. Porque en la portada o página 1 me encuentro con el siguiente titular: “Los expertos independientes auguran alta inflación durante mucho tiempo”. Malísima noticia que nos llevará a disminuir el poder adquisitivo ya mermado por la nefasta gestión de un gobierno en manos del comunismo más rancio. La página 2 continúa poniéndonos el corazón en un puño: “Zapatero respalda en Caracas la farsa electoral de Maduro”. La podredumbre de un traidor a la patria, nos deja apesadumbrados, pero ya sabemos lo que dan de sí ciertos “personajes”.

Pasando a la página 4, las dos editoriales reflejan de manera bien clara, la situación en España. La primera, titulada “La inflación va para largo” nos aleja la esperanza en que las “cosas de comer” (transportes, energía eléctrica, precios de alimentos, etc.) tengan solución. Y en cuanto a la segunda titulada “Criminalizar a la policía desproteger a la sociedad” nos hace pensar que la “Ley de Seguridad Ciudadana” debería titularse “Ley contra la policía y fuerzas del orden” tal es la redacción de la misma. Sin perder la esperanza, dejo atrás las demás páginas de opinión, para leerlas con más calma, y me encuentro con las páginas 12 y 13 cuyo titular es “Los españoles contaminan cien veces más que un volcán”.

Visto lo visto paso a desayunar y después seguiré la lectura del resto del diario. Confío, o, mejor dicho, estoy seguro de que en las demás secciones encontraré muchas cosas amables que me alegren el día.

