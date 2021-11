Nacho Vigalondo y Paula Púa presentarán los Feroz 2022 Los nominados de esta edición se darán a conocer el próximo jueves 25 de noviembre Redacción

sábado, 20 de noviembre de 2021, 11:41 h (CET) Por primera vez en su historia, los Premios Feroz contarán con una pareja de presentadores: el director de cine Nacho Vigalondo y la cómica Paula Púa, que se pondrán al frente de los Feroz 2022, en una gala escrita por la guionista Pilar de Francisco. La ceremonia se celebrará en el Auditorio de Zaragoza el sábado 29 de enero y se retransmitirá en directo a través del canal de los Feroz en YouTube.





En su faceta de cineasta, Nacho Vigalondo es un creador de culto desde que estuvo nominado al Oscar por uno de sus primeros cortometrajes, ‘7.35 de la mañana’. Su primer largo, ‘Los cronocrímenes’, cuenta con una legión de fans en todo el mundo. Tras ella estrenó cintas como ‘Extraterrestre’, ‘Open Windows’ o ‘Colossal’, protagonizada por Anne Hathaway y Jason Sudeikis. Desde hace más de un año, Vigalondo presenta el programa de OrangeTV ‘Los felices veinte’, un late night novedoso y rompedor con un toque original y descarado.



Precisamente, la colaboradora del programa Paula Púa compartirá con Vigalondo las labores de presentación de los Feroz 2022. Nacida en Valencia, es una cómica de stand-up y guionista. Actualmente colabora en el late night ‘Los Felices Veinte’ (Orange TV), en ‘Mejor Contigo’ (TVE) y escribe en ‘El Mundo Today’. También ha sido colaboradora en secciones de humor de ‘La ventana’ (Cadena SER) y ‘Tarde lo que tarde’ (RNE), ha grabado su monólogo en #StandUp3000 de Comedy Central, ha participado en el programa de sketches ‘Y Si Sí’ (TVE) y ha sido colaboradora y guionista de ‘Todo Es Mentira’ (Cuatro). También ha trabajado como guionista de ‘La Noche D’ (TVE).

La gala contará con guión de Pilar de Francisco, que actualmente escribe en 'Late Motiv' y 'La resistencia' (Movistar+). Entre sus últimos trabajos, ha sido guionista en 'Roast Battle', ‘Likes', 'Yu no te pierdas nada' y en la gala de los Goya 2019. Como cómica, colabora en La Ventana (La Ser) y ha participado en 'Ilustres ignorantes', 'Comedy Central News', 'A vivir que son dos días', 'Anda ya', 'Hoy por Hoy Madrid' y 'Tramas Maestras', entre otros. Además, es una de las creadoras del podcast de ficción 'Qué grandes son’. Además, imparte clases de guión en distintas escuelas y universidades.

Los Premios Feroz 2022 se celebrarán el sábado 29 de enero en el Auditorio de Zaragoza con el patrocinio del Ayuntamiento de Zaragoza. Los nominados a esta edición se darán a conocer el próximo jueves 25 de noviembre.

Como cada año, destacarán lo mejor de las series y el cine español estrenado durante 2021 en nuestro país. En esta edición, se entregarán por primera vez los Feroz Arrebato de ficción y no ficción, que sustituyen al Premio Especial y la categoría de mejor documental, respectivamente. Los miembros de la AICE quieren poner en valor los nuevos lenguajes cinematográficos con estos dos galardones, que serán elegidos por sendos comités designados para tal efecto.

