Preparando incompetentes La Enseñanza en España la han degradado hasta el punto que han eliminado la excelencia y todo deseo de superación Manuel Villegas

viernes, 19 de noviembre de 2021, 10:04 h (CET) El DIRAE nos dice que un incompetente es una persona que no tiene la capacidad suficiente para hacer cierta cosa, especialmente en trabajo o para ocupar un determinado puesto, y yo añado que no está suficientemente preparado para competir con otros aspirantes al mismo puesto de trabajo.

El último objetivo que ha de perseguir cualquier sistema educativo es que los ciudadanos sean capaces de aunar su conocimiento básico y aplicado, sin embargo en las leyes sobre la Educación de los gobiernos socialistas, parece que se proponen todo lo contrario. Según el último informe PISA, (2018) España empeora sus resultados, con relación a evaluaciones de años anteriores, pero es que, al igual que en otros aspecto deadministración de la cosa pública, nuestro Gobierno que preside el inefable Pedro Sánchez, vamos de mal en peor, hemos entrado en una pendiente descendente que solo nos lleva a los españoles a la ruina más catastrófica. Ciertamente con la última Ley de Enseñanza de la indescriptible Ministra del ramo, Pilar Alegría, la formación de nuestros educandos parece que persigue que estos sean cada vez más inútiles, ya que su formación adolece detodos los vicios que se puedan dar en asunto tan importante como es la formación de nuestros jóvenes, pues en la propuesta de su Ministerio se modifican las condiciones de evaluación, titulación y promoción educativos en todos los nivelespedagógicos: Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. El Real Decreto permitirá a los alumnos de Bachillerato promocionar del primer al segundo curso con dos asignaturas suspendidas como máximo. En el caso de Secundaria, ese número de materias no superadas no queda especificado, por lo que corresponderá al equipo docente determinar si pasar de curso en dichas condiciones no afectará al futuro académico de los estudiantes. La repetición, por tanto, será algo excepcional. Hartos estamos de oír noticias que nos comunican que los docentes han sido atacados por padres de alumnos por lo más insignificante, ahora los han puesto a los pies de los caballos, porque cualquier profesor se atreverá a suspender a un alumno sabiendo que la reacción de los progenitores de este podrá causarle perjuicios de todo tipo. En Primaria, la evaluación pasa a ser “continua y global”. Por lo tanto, la decisión de promocionar a los estudiantes sólo se tomará al finalizar los cursos de 2º, 4º y 6º. Ésta, según el documento, será automática en el resto de los cursos de la etapa. Para el alumno que, por las circunstancias que sean: vaguedad, o cualquier otra, no esté capacitado para pasar al curso siguiente, antes que tenga que repetir curso habrá que agotar todas las vías ordinarias de refuerzo y apoyo. Si hay que recurrir a la repetición de curso solo podrá ser dos veces. ¿Qué hacemos con el estudiante que necesite más, por motivos especiales, enfermedad o cualquier otro, lo dejamos fuera de la enseñanza? Las asignaturas suspendidas en Bachiller, en la ESO y Primaria, las materias deberán de recuperarse en en el siguiente, de forma que el estudiante podrá pasar a la etapa sucesiva de su formación con materias sin aprobar de manera obligatoria. El título de Bachiller se podrá conseguir con una asignatura suspensa, de forma tal que se podrá realizar la Prueba de Acceso a la Universidad, siempre que la nota global sea superior a cinco, sobre diez, es decir, que con un aprobado por los pelosse puede ser Universitario. En Secundaria la condicionalidad queda en manos de los profesores exclusivamente quienes, en función de la importancia de las asignaturas suspendidas, decidirán si el alumno podrá o no pasar al curso superior. Así podríamos continuar hasta finalizar con todas las reformas que se han introducido en la Enseñanza. No queremos agotar la paciencia del lector, pero lo que sí es rotundamente cierto que la Enseñanza en España la han degradado hasta el punto que han eliminado la excelencia y todo deseo de superación, así cómo el esfuerzo por parte del estudiante, de tal forma que entre los muchachos estudiosos y decididos a superarse, pueden que lleguen a pensar que si a fulanito le han dado tal o cual título sin “dar un palo al agua”, ¿por qué tengo yo que matarme estudiando, si voy a conseguir lo mismo que el vago que no lo hace?. ¿Quiénes son los más perjudicados? Los hijos de los padres que no los pueden llevar a un colegio privado en el que sí se les exigirá y serán preparados para el combate queles espera para conseguir un trabajo y, se verán en inferioridad de condiciones con losque hayan podido obtener una mejor formación. El nivel dela Enseñanza lo han puesto a ras de suelo, de tal manera que los muchachos que terminen su periodo de educación y no vayan a la Universidad serán unos incompetentes y tendrán más dificultades para trabajar; y los que tengan la oportunidad de acceder a la Enseñanza Superior estarán, de tal manera disminuidos en sus conocimientos, que, cuando terminen la carrera, si es que lo hacen, se podrá decir de ellos que han entrado en la Universidad pero no la Universidad en ellos. ¿Pero qué excelencia o nivel de superación podemos pedirles si ven que están gobernados por un hatajo de ineficacesque desean que todos sean como ellos y a cuya cabeza, como Presidente del Estado, tienen a un negado para los estudios, cuya Tesis doctoral se la confeccionó un “negro” (no ha podido demostrar lo contrario), y fue evaluada por un tribunal que dio por bueno el bodrio y le entregó el título de Doctor. ¿Habrá mayor escarnio para la docencia que ese? Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La asignatura pendiente del centro-derecha: déficit en propaganda e información Ya no es que los dirigentes del PP hayan perdido el norte en unos momentos trascendentales para el partido, es que, cuando han acertado, han sido incapaces de explotar el éxito Preparando incompetentes La Enseñanza en España la han degradado hasta el punto que han eliminado la excelencia y todo deseo de superación El valor del esfuerzo No podemos dar títulos a diestro y siniestro sin tener aprobadas todas las asignaturas. Estamos jugando con el futuro de los jóvenes Los talentos ​Pienso que ante cualquier duda moral o simplemente de sentido común, debo recurrir a Los Evangelios o al Quijote. Es factible que allí encuentre la respuesta ¿Vuelven los españoles de los años 30? Hoy sabemos que siguen existiendo muchas cosas que mejorar en nuestro país. Una de ellas es quitar caretas de los falsos justicieros