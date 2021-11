Si, yo me sublevo, por que soy católico y tengo fe. Me sublevo contra esos “cardenales, obispos y sacerdotes que van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas” (La Santísima Virgen en Garabandal). Me sublevo por que la Divina Eucaristía que es la Vida de mi vida, está totalmente desacralizada y encima te quieren imponer esa desacralización. Me sublevo por que Cristo que es mi Dios y Señor que me salvó del pecado y de la muerte eterna, que fue escupido, azotado, coronado de espinas, condenado a la muerte más ignominiosa clavado en la Cruz como el mayor malhechor, esté totalmente olvidado y no hablen para nada de su Pasión, aniquilado, destruido, al cual han traicionado y abandonado.





Ahora pasa igual que en aquellos momentos trágicos, solamente la Santísima Virgen acompañada por San Juan y unas piadosas mujeres, permanecían al pie de la Cruz. Si no tienen fe, que abandonen la Iglesia, por que se están haciendo cómplices de la perdición de muchas almas. Estos profanadores no trajeron la “primavera a la Iglesia” como decía el cardenal Tarancón, sino el humo de Satanás infiltrado en el Templo Santo de Dios, como dijo el Papa Pablo VI, humo que no se ha disipado, sino que ha hecho un ambiente irrespirable. Cristo dijo: “Cuando vuelva el Hijo del Hombre encontrará esa fe en la tierra.”