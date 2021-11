Casado no para de fracasar ​Domingo Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 19 de noviembre de 2021, 08:27 h (CET) Lo de Glasgow ha durado lo bastante para que el líder del PP, una vez más, no dejara pasar la ocasión y así ha sido, superando con holgura lo de Rajoy y aquel primo suyo que le decía que lo del cambio climático no era para tanto.



Casado está triunfando en Internet con esta frase en el Congreso del PP de Castilla La Mancha: “A la izquierda solo le gusta la energía solar. Y a mí. Pero es que anteayer a las ocho de la tarde fue el pico de consumo eléctrico. Y a las ocho de la tarde, no sé si estabais por aquí, pero no había posibilidad de que la solar emitiera. Básicamente, porque era de noche”, que muchos alumnos de Primaria se pensarían antes de pronunciar.

Negarse a contestar cuando la prensa le pregunta por la corrupción del PP y el lío interno con lo de Ayuso más los problemas económicos, que no deben ser menores desde que no pueden manejar tanto dinero como antes y sin vender aún Génova 13, evidencian que Casado está sometido a unas tensiones que le rompen la coherencia de los discursos con demasiada facilidad.

Por su propio bien, los partidos políticos deberían establecer pruebas objetivas a superar por quienes aspiren a liderarlos, igual que se exige a todo el que quiera conseguir el carnet de conducir. Por ejemplo, un test de inteligencia más un detector de mentiras y una auditoría externa de sus títulos universitarios permitirían descartar el riesgo reputacional que representan personajes como Casado. La ignorancia es atrevida y, si además conquista el poder, puede convertirse en un peligro muy grave para toda la sociedad.

