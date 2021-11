El PP al trantrán Mañueco empezó repasando lo hecho: diálogo social, fiscalidad moderada, supresión de impuesto de transmisiones, compromiso con el mundo rural José Luis Heras Celemín

jueves, 18 de noviembre de 2021, 09:37 h (CET) ‘Al trantrán’. La expresión no la recoge el diccionario de la RAE, sí otros diccionarios que la definen con el significado de ‘con lentitud, sin prisa’. Así apareció en Nueva Economía Fórum, en el Ritz de Madrid, el PP con el presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (CyL), Fernández Mañueco. Con 94.200 km2, CyL es la comunidad más extensa de España. “¿Qué error fue y parece que sigue siendo Mañueco presidiendo la CyL?”. La afirmación, pregunta y reproche, sonó cerca. Fue al principio, al final, alguién contestó: Mañueco no es un error del PP. Como en política las casualidades escasean, había que ver detalles: Lleno. Cámaras de televisión. Prensa nacional. Curiosidad. Y el morbo de los que están o faltan. Los que debían estar estaban: Alcalde de Madrid Martínez-Almeida, expresidentes CyL Juan José Lucas y Jesús Posada, portavoces PP en Congreso y Senado, Gamarra y Maroto, vicepresidente CyL, Igea. Y García-Egea, secretario general del PP, que guisa, arregla o quema las salsas de su partido.

Mañueco, al trantrán, empezó repasando lo hecho: Diálogo social. Fiscalidad moderada. Supresión de impuesto de transmisiones. Bonificar compra de fincas rústicas, licencias de caza y pesca. Compromiso con el mundo rural. Frente a Sánchez que exprime bolsillos, moderación. Nubarrones por reforma laboral, subidas de cotización, tarifas de luz, combustibles, e impuesto al empleo. Frente al ineficaz Sánchez, las CC.AA. tenemos que dar un paso adelante.

Después, también al trantrán, temas, respuestas y preguntas. Cambio de modelo económico en la región. Abordar la financiación autonómica pero Sánchez mira para otro lado. CyL líderes en servicios públicos; la Sanidad en CyL está bien, pero el gobierno tiene que cambiar el paso. La colaboración público-privada es necesaria, con más profesionales y mejor financiada. Desarrollo del Corredor Atlántico, con apuesta del gobierno para superar el desarrollo hemipléjico del pais. Parques eólicos y central nuclear de nueva generación, abordados con rigor en una comunidad que ha perdido su central nuclear y las térmicas.

¿Elecciones anticipadas?: Aunque Sánchez dio la orden de mociones de censura fracasadas, preparamos presupuestos; mi intención es agotar la legislatura con serenidad.

¿Congresos PP en Madrid y CyL?: Apostar por la unidad y que los afiliados se expresen con libertad; el Congreso CyL será antes que el de Madrid.

¿Competición entre CC.AA. por organismos estatales?: No a lucha entre CC.AA; en su lugar, previsión entre comunidades autonómicas y fuerzas políticas.

¿Separar León de Valladolid?: León ha sido un motor económico en CyL y en España, queremos que recupere su fortaleza para que sea una de las locomotoras de la comunidad; el mapa autonómico está terminado y repasarlo es un error; España no está para aventuras territoriales; nuestro compromiso en la junta y como PP es que la comunidad autónoma son nueve provincias y eso no está en discusión.

¿Fondos europeos? A CyL han adjudicado algo más de 1.500 millones de euros, no se han negociado las cantidades que ha decidido de forma unilateral el Gobierno de España de una forma opaca y encorsetada.

¿Comentario sobre el contencioso en PP Madrid y gen caníbal en el PP?: Si algo tenemos claro en el PP es el compromiso con la unidad; no puedo decir más; no he visto el gen caníbal; no creo que exista; los que tienen que tomar la decisión son los afilados de Madrid.

¿Situación en sector agronómico en CyL?: El turismo rural es un bálsamo

¿Libro de Cayetana Álavarez de Toledo?: No lo he leído, no lo voy a leer; si debe abandonar el escaño o el PP es una decisión que le corresponde a ella; hace año y medio le aconsejé que una des-escalada verbal vendría bien.

¿Teme una subida de impuestos del Gobierno?: De la ministra de Hacienda me temo todo; por el IVA de diciembre de 2017 tuvimos que ir a los tribunales, ganamos la sentencia que se quería quedar la ministra de Hacienda y todavía no nos han pagado, creo que la ministra tiene que hacer una reflexión sobre qué política económica tenemos; necesitamos aliviar la carga de empresas y familias; suenan peajes, subidas impositivas, la tarifa de la luz, el impuesto al empleo.

¿Papel de CyL en España, qué cambios deben producirse?: CyL, a lo largo de la historia ha contribuido a la construcción de España y vamos a seguir haciéndolo; creemos y queremos la España de las Autonomías; en la pandemia se ha demostrado que la España de las Autonomías ha sostenido la defensa y protección de personas: CyL tiene mucho que aportar, existieron tres presidentes castellano-leoneses: Suárez, Aznar y Rodriguez Zapatero.

Como remate, tres mensajes: A CyL va mas gente que la que se va. Queremos ser dique de contención al sanchismo. Los presidentes autonómicos hemos hecho por España mucho más que Sánchez.

