Niñatos como dirigentes Venancio Rodríguez Sanz Lectores

martes, 16 de noviembre de 2021, 13:15 h (CET) El pueblo de Israel le pidió a Samuel que le escogiera un rey. Y Dios le dijo a Samuel:” No te han rechazado a ti, sino a mí. Tú, atiende sus peticiones, pero aclárales todos los inconvenientes”. Y Samuel Les dijo: “El día que ustedes elijan su rey, lo van a lamentar”. El pueblo no le hizo caso a Samuel, sino que dijo: “No será así, tendremos un rey. Así seremos como todas las naciones”.

Samuel oyó todo lo que decía el pueblo, y se lo hizo saber al Señor. Y el Señor le respondió: «Atiende su petición, y ponles un rey que los gobierne». Y Samuel le puso como rey a Saúl. Lo que ocurrió desde aquellos días hasta hoy es de dominio público: abusos de poder, guerras mundiales, dictadores, terroristas, conspiraciones, cruzadas, inquisiciones, pestes, hambre, violaciones, corrupciones, etc.

Está claro que el hombre es incapaz de gobernarse a sí mismo y mucho menos a los demás. Solo con el ejemplo de Pedro Sánchez sería suficiente para ilustrar lo que quiero decir, pero la última perla es la del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Por todo esto y por mucho más, yo aconsejo a los poderes fácticos del mundo que volvamos a escoger a Dios como rey y nos dejemos de estos niñatos, yo incluido…

